Dazi | ministro economia tedesco vola a Washington domenica

swissinfo.ch

: RT @CesareSacchetti: Zhong Shan, ministro del Commercio cinese:'i dazi di Trump saranno un disastro per la Cina, gli USA e il mondo.' La Ci… - Andrea_D74 : RT @CesareSacchetti: Zhong Shan, ministro del Commercio cinese:'i dazi di Trump saranno un disastro per la Cina, gli USA e il mondo.' La Ci… - LESOVICI : RT @CesareSacchetti: Zhong Shan, ministro del Commercio cinese:'i dazi di Trump saranno un disastro per la Cina, gli USA e il mondo.' La Ci… - gianpaolomartel : RT @CesareSacchetti: Zhong Shan, ministro del Commercio cinese:'i dazi di Trump saranno un disastro per la Cina, gli USA e il mondo.' La Ci… -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta PoliticaCultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...