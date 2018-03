Dax Shepard in The Ranch | ma non al posto del licenziato Danny Masterson

blogo

(Di venerdì 16 marzo 2018) Dax, volto conosciuto della tv grazie al suo ruolo in Parenthood, entra nel cast di Thedi Netflix, in particolare nei 10 episodi della seconda metà della terza stagione le cui riprese stanno per iniziare.Ad annunciarne l'arrivo è stato il co-protagonista Ashton Kutcher tramite un tweet in cui fa riferimento all'arrivo di un vecchio amico. Infattie Kutcher lavorarono insieme alla trasmissione di MTV Punk'd in cui facevano scherzi ad altri amici vip.prosegui la letturaDaxin The, ma non aldelpubblicato su TVBlog.it 16 marzo 2018 11:53.