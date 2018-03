David Tennant in Camping di HBO con Jennifer Garner creata da Lena Dunham

Torna David Tennant in Doctor Who? Il video con la moglie Georgia Moffett fa impazzire i fan : Cosa ci fa David Tennant in Doctor Who? L'ex Decimo Signore del Tempo è Tornato a vestire i panni del personaggio della celebre serie britannica per uno scopo ben preciso. Con la complicità della moglie Georgia Moffett, che in Doctor Who ha interpretato Jenny, la figlia del Dottore, l'attore si è mostrato ai suoi fan in questo video inedito. Inutile dire che rivederlo con il suo cappotto e il cacciavite supersonico provoca un certo ...