Dark Souls Remastered per Nintendo Switch vs Xbox 360 | a confronto le due versioni

I network test di Dark Souls Remastered saranno resi disponibili anche su PS4 e Xbox One : Nel corso dell'ultimo (sorprendente) Nintendo Direct, sono stati fatti alcuni annunci piuttosto importanti, tra questi vi ricordiamo quelli relativi all'arrivo di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Super Smash Bros su Switch.Tuttavia, nel corso dell'evento, sono stati confermati i network test di Dark Souls Remastered, ma solo per Switch. Ora, grazie alla segnalazione di VG247.com, apprendiamo che questa fase di test sarà disponibile anche su ...

Dark Souls : uno streamer completa l'intera trilogia senza mai essere colpito : Lo streamer The_Happy_Hob nel 2016 ha realizzato la prima no-hit run al mondo su Dark Souls, cosa che ha lasciato lo stesso creatore della serie, Hidetaka Miyazaki, incredulo.Ebbe oggi, riporta Kotaku, lo streamer si è nuovamente superato, precisamente lo ha fatto tre volte.The_Happy_Hob ha completato Dark Souls 1, 2 e 3 senza mai essere colpito: questo significa che se nel mezzo della run il giocatore dovesse anche solo essere toccato dalla ...

Dark Souls Remastered arriva su Switch con uno speciale amiibo : Bandai Namco Entertainment Europe ha confermato oggi che un amiibo basato su Solaire di Astora sarà disponibile lo stesso giorno dell'uscita di Dark Souls Remastered.Grazie all'amiibo, il celebre gesto "Lode al Sole" potrà essere usato con temerario slancio dall'inizio del gioco (il gesto, comunque, può essere anche ottenuto giocando).Sia l'amiibo che Dark Souls Remastered, il remake dell'originale e amato Dark Souls, saranno disponibili in ...

Dark Souls Remastered per Switch si mostra in un video di gameplay : Il Nintendo Direct andato in onda ieri sera ha portato altre buonissime notizie per tutti i possessori di Nintendo Switch, come saprete è stato annunciato l'arrivo di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sull'ibrida, ma l'evento è stato anche un'occasione per ammirare, finalmente, l'atteso Dark Souls Remastered per la console di Nintendo.Qui di seguito è possibile visionare il filmato di gameplay riportato da Gamingbolt.Vi ricordiamo che Dark Souls ...

Una mappa svela i punti in cui i giocatori di Dark Souls sono morti più spesso : Mentre i giocatori sono in attesa di tornare nelle oscure terre di Lordran con Dark Souls Remastered per PS4, Xbox One, Switch e PC, ecco spuntare un'interessante mappa che mostra i punti in cui i giocatori sono morti più spesso.Il titolo, come ormai saprete, è caratterizzato da un'elevata difficoltà e la mappa fornita dall'utente DriftItem, riportata da PCGamesN, ci permette di capire esattamente dove i giocatori sono andati incontro al loro ...

Come Dark Souls - Bloodborne e altri giochi immaginano il cosmo - articolo : Sin dall'alba dei tempi, gli esseri umani hanno alzato gli occhi al cielo interrogandosi sulle meraviglie del cosmo. Se provate a fare la stessa cosa in un gioco Come, per esempio, Breath of the Wild, notate vivide forme di nuvole, stelle, il Sole e la Luna. È una parte importante di questo e di molti altri giochi, che aiuta a creare l'illusione di uno spazio continuo che si allunga oltre che ciò possiamo davvero esperire nei confini del gioco. ...

Alle 17 saremo in diretta con la rubrica Praise the Shame : giochiamo insieme a Dark Souls III : Alle 17:00 di oggi vi attendiamo all'appuntamento con la diretta di Eurogamer.it e in particolare con una nuova rubrica denominata Praise the Shame.In questa occasione ci occuperemo di un titolo che rappresenta il terzo capitolo di un franchise che ha deliziato una marea di giocatori e che ha dato vita a un intero genere: ci tufferemo insieme nell'universo di Dark Souls III. In attesa del ritorno del primo capitolo sotto forma di Dark Souls ...

Dark Souls Remastered : Virtuos si sta occupando dello sviluppo della versione Switch? : L'annuncio di Dark Souls Remastered per Nintendo Switch nel corso del Nintendo Direct dello scorso mese è stata un'altra graditissima sorpresa per tutti gli utenti della console ibrida della grande N, ma, fino a questo momento, ancora non è stato comunicato lo studio che si occuperà dello sviluppo.Stando alle ultime informazioni emerse in rete e riportate da Mynintendonews, il team di sviluppo al lavoro su Dark Souls Remastered per Switch è ...

Dark Souls 3 : uno speedrunner detiene ben 8 record mondiali : Nemz38 è uno speedrunner di Dark Souls 3 e come riporta PCgamer ha completato il gioco in poco più di 35 minuti. Egli ha inoltre conquistato il record mondiale nello speedrun "Souls Level 1 All Bosses" con il tempo di 1: 36: 46, e con questo detiene un totale di 8 riconoscimenti nella community di speedrunning del gioco.La scena dello speedrunning dei Souls puà rivelarsi molto ostica, si tratta di completare tutti i boss del gioco, inclusi i ...