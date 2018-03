Daphne Joy | la venere tascabile che viene dalle Filippine

gqitalia

(Di venerdì 16 marzo 2018) Se si capita sul profilo Instagram diJoy (che vanta 1,2 milioni di follower) non si può fare a meno di rimanere incantati di fronte alla bellezza di questa sorta di, che ama vivere a contatto con il mare e la natura, pur non disdegnando qualche momento cittadino. Nata nellee cresciuta a Los Angeles, ha iniziato la sua carriera da modella a 17 anni dimostrando di avere il carattere e la forza di una leonessa. A seguire si è fatta strada nel mondo della moda, anche come imprenditrice, e in quello dello spettacolo comparendo in varie serie tv di successo (per esempio CSI: Las Vegas e Criminal Minds) o in film come Pirati dei Caraibi: Oltre il confine del mare. Non ultimo, è finita su più di un rotocalco per alcune love story con personaggi celebri e star della musica. Due nomi su tutti: 50 Cent e Jason Derulo.