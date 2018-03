Da Rai documentario su Palazzo Vecchio

André The Giant : il t Rai ler del documentario dedicato alla star del wrestling : ... dedicato a una delle leggende del wrestling , di cui si racconterà la vita fin dall'infanzia trascorsa in Francia, per poi arrivare alle sue esperienze nel mondo dell'intrattenimento. La regia è ...

TV - Rai 5 : un volo agli antipodi col documentario “Aerial New Zealand” : Un viaggio aereo sopra l’ultimo territorio abitabile del pianeta. È il documentario “Aerial New Zealand” , che Rai Cultura propone lunedì 5 marzo alle 22.10 su RAI5 . La Nuova Zelanda è costituita da un gruppo di isole nell’Oceano Pacifico e conta appena quattro milioni di persone. I suoi paesaggi sono diversificati, e altrettanto vari sono la storia, le popolazioni e le culture che l’hanno plasmata. Attraverso le e immagini catturate ...

Netflix : 7 giorni al documentario sulla Juventus. Ecco il tRailer ufficiale : Si inizia con i primi tre episodi, per poi proseguire in estate, in cui il colosso dello streaming ci mostrerà le fatiche settimanali e in partita, ma anche qualcosa della vita privata dei campioni ...