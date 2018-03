Da Gallo a Gambero | Belotti rifai il Toro?

tuttosport

: Ecco la #primapagina di oggi: - #Champions, #Juve: pesca pericolosa! - #Torino: da #Gallo a Gambero,#Belotti quando… - tuttosport : Ecco la #primapagina di oggi: - #Champions, #Juve: pesca pericolosa! - #Torino: da #Gallo a Gambero,#Belotti quando… -

(Di venerdì 16 marzo 2018) TORINO - Ci sono stati frangenti, nel corso della passata stagione, in cui settori del Grande Torino parevano una festa in maschera con ambientazione pollaio, per quanti tifosi granata, soffiati tra ...