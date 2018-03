Curling | Mondiali femminili 2018 | il Canada difende il titolo | Svezia da Campionessa

oasport

: Le date e gli orari delle partite dell'#Italia per il curling a #NorthBay - sportface2016 : Le date e gli orari delle partite dell'#Italia per il curling a #NorthBay - sportface2016 : Il calendario delle partite di curling a #NorthBay - GiuseppePurpari : RT @ItaliaTeam_it: Appassionati di curling l'#ItaliaTeam torna sul ghiaccio! ?? Dopo lo storico bronzo europeo Diana Gaspari e compagne in… -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Dal 17 al 25 marzo si disputeranno idifemminile. L’appuntamento è a North Bay, stupenda cittadina in: il Paese della Foglia d’Acero è ormai abituato a ospitare la rassegna iridata negli anni pari (succede dal 2006). Le padrone di casa saranno chiamate are ilconquistato lo scorso anno ma ci sono stati dei cambi in squadra: Rachel Homan non sarà più la skip dopo il sesto posto alle Olimpiadi, spazio a Jennifer Jones. A partire con i favori del pronostico sarà dunque ladi Anna Hasselborg che ha trionfato a PyeongChange che vuole regalare ilalla propria Nazione dopo sette anni dall’ultima volta. Mina vagante la Corea del Sud dopo il sorprendente argento ottenuto in casa ai Giochi. A guidare la Scozia non sarà l’eterna Eve Muirhead ma Hannah Fleming, vedremo se riusciranno a confermarsi al top. La ...