Crotone | che bordate di Zenga alla Sampdoria!

Serie A Crotone - Ceccherini : «Possiamo fare male alla Roma» : Crotone - Allenamento intenso per il Crotone che ha messo nel mirino la sfida contro la Roma dopo il netto successo sulla Sampdoria. Non hanno lavorato con i compagni Festa e Rohden , differenziato, , ...

Calcio - Serie A 2018 : Ciro Immobile segna anche di tacco - Trotta e Antenucci trascinano Crotone e Spal - Romagnoli e Rugani brillano in difesa : In un turno davvero complicato, specialmente a livello emozionale, vissuto nel ricordo di Davide Astori, la Serie A è tornata in campo e ha messo in mostra il sorpasso della Juventus (vittoriosa in un facile 2-0 casalingo contro l’Udinese) nei confronti del Napoli che ha impattato a San Siro contro l’Inter sul punteggio di 0-0. Successi importanti per la Roma in chiave Champions League (3-0 venerdì contro il Torino) e per il Milan, ...

Crotone Sampdoria/ Streaming video e diretta tv : statistiche e probabili formazioni - quote e orario : diretta Crotone Sampdoria Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita allo Scida per la 28^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 12:50:00 GMT)

Emergenza portieri per il Crotone. Zenga scherza : 'Gioco io' : 'Se non c'e' Cordaz abbiamo Viscovo, altrimenti gioco io. Ho gia' parlato col medico e ha detto che sono a posto'. Alla vigilia della sfida in casa del Torino, Walter Zenga trova comunque il modo di ...

Crotone calcio - Ceccherini e Mandragora convocati per lo stage azzurro : Il buon lavoro dei tecnici pitagorici e la buona preparazione degli addetti al mercato calcistico nell’individuare sempre il buon materiale

Crotone - sconfitta che non fa male : Zenga adesso può chiudere i conti in casa : Il Crotone nonostante la sconfitta contro il Benevento sta attraversando un buon momento, il tecnico Walter Zenga ha preso per mano la squadra dopo le dimissioni del tecnico Nicola e la sta portando alla salvezza. Il club calabrese ha disputato una prestazione importante contro gli uomini di De Zerbi nonostante la sconfitta, il Crotone ha affrontato infatti una squadra all’ultima spiaggia, che si è rinforzata molto sul mercato e contro un ...

Benevento-Crotone 3-2 : Diabate firma il gol che blinda il risultato : CHE COLORE… - Gli ultras della curva sud ricordano con uno striscione Carmelo Imbriani, giocatore e allenatore giallorosso, morto il 15 febbraio 2013: "Il mondo ha narrato la tua esistenza, ...

Pagelle Benevento-Crotone 3-2 - che forza Sandro : Pagelle Benevento-Crotone – Si è concluso l’importante scontro salvezza valido per la 25^ giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Benevento e Crotone che hanno regalato grosse emozioni e colpi di scena. La squadra di Zenga prova a scappare con Crociata, poi il Benevento ribalta tutto con Sandro e Viola, poi Benali ristabilisce la parità. Nel finale Diabatè regala tre punti preziosissimi alla squadra di De Zerbi. ...

Benevento-Crotone - la partita che vale una stagione : due grandi realtà pronte a regalare spettacolo : Si avvicina la 25^ giornata del campionato di Serie A, un turno che può regalare importanti indicazioni per il proseguo del torneo, non solo importanti scontri per le zone alte della classifica ma partite che possono indirizzare anche la zona retrocessione. Si affrontano Chievo e Cagliari in un match che non può essere fallito per entrambe le squadre ma soprattutto la partita che può dare maggiori spunti ed indicazioni è sicuramente quella tra ...

Crotone - Ricci : 'Meglio qui che al Genoa' : ... durata appena sei mesi e costellata più da ombre che da luci: 'Venivo da una metà stagione un po' in ombra - raccontato l'esterno offensivo al Corriere dello Sport - ho avuto qualche problema e poi ...

Crotone ed Atalanta - due realtà che regalano spettacolo nonostante le pessime condizioni del campo : grandi emozioni fino alla fine [FOTO] : 1/10 Francesco Mazzitello/LaPresse ...