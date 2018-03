: Crollo ponte a #Miami : secondo i media ci sarebbero diversi morti. E' accadutop nei pressi della Florida Internati… - TgLa7 : Crollo ponte a #Miami : secondo i media ci sarebbero diversi morti. E' accadutop nei pressi della Florida Internati… - fattoquotidiano : Il crollo di un ponte pedonale a Miami ha provocato la morte di “diverse persone”. La struttura è collassata su… - SkyTG24 : Miami, crolla ponte. Media: diversi morti. FOTO -

almeno 4 iconfermati per ildelpedonale su una strada vicino alla Florida International University di Miami, in Florida. Lo conferma il capo dei vigili del fuoco della contea di Miami-Dade, Dave Downey, durante una conferenza stampa. "Abbiamo localizzato le vittime ma non siamo in grado di identificarle o avere altre conferme", ha dichiarato senza confermare il bilancio più grave, di 10 vittime, anticipato dal senatore della Florida Bill Nelson. Dieci i feriti, di cui due in gravi condizioni.(Di venerdì 16 marzo 2018)