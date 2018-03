CROLLO PONTE A MIAMI Volere tutto subito e non accorgersi che il problema è un Altro

CROLLO PONTE - sono 4 i morti accertati : 1.56 sono almeno 4 i morti confermati per il Crollo del ponte pedonale su una strada vicino alla Florida International University di Miami, in Florida. Lo conferma il capo dei vigili del fuoco della contea di Miami-Dade, Dave Downey, durante una conferenza stampa. "Abbiamo localizzato le vittime ma non siamo in grado di identificarle o avere altre conferme", ha dichiarato senza confermare il bilancio più grave, di 10 vittime, anticipato dal ...

Trump : CROLLO PONTE - tragedia straziante : 1.12 "Continuo a monitorare lo straziante collasso.Molti coraggiosi soccorritori sono accorsi per salvare vite". Così il presidente Trump su Twitter, dopo il crollo del ponte pedonale all'International University di Miami loda i soccoritori per il coraggio. La Casa Bianca, ha detto la portavoce Sarah Sanders, è pronta ad ad "offrire tutto il supporto necessario". Il bilancio provvisorio è di almeno un morto e dieci trasportati in ospedale di ...

Venezia - CROLLO sul Ponte della Libertà. Traffico in tilt : crollo sul Ponte della Libertà a Venezia che collega il capoluogo laguanre con Mestre. Un pilone è caduto bloccando il Traffico in entrambe le direzioni. La città risulta così isolata dalla terraferma.

Colombia - disastroso CROLLO di un ponte sospeso : almeno dieci morti : Sono almeno dieci gli operai morti nel crollo di un ponte vicino a Bogotà, in Colombia . Nove sul colpo, uno in ospedale a causa delle ferite subite. Non sono chiare le dinamiche della tragedia, sulla ...