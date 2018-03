Crollo ponte a Miami | il bilancio delle vittime sale a 6

Napoli - Crollo ponteggi in una chiesa : salvati quattro operai intrappolati : Sono stati estratti vivi tutti e quattro gli operai intrappolati nelle macerie dopo il crollo della chiesa del complesso di San Paolo Maggiore nel centro di Napoli . Lo fanno sapere i vigili del fuoco ...

Crollo ponte Miami : quattro morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Crollo ponte A MIAMI/ Volere tutto subito e non accorgersi che il problema è un Altro : Un PONTE pedonale da 950 tonnellate è crollato a MIAMI nei pressi della Florida International University, piombando sulle auto che transitavano di sotto. 6 vittime. LUCA ZOIA(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 06:00:00 GMT)ARMI IN USA/ Una guerra di due "partiti" dove uno vuole annientare l'Altro, di R. ManiscalcoSTRAGE IN TEXAS/ Da dove viene la durezza di un cuore che conta i morti e passa oltre?, di L. Zoia

Crollo ponte - sono 4 i morti accertati : 1.56 sono almeno 4 i morti confermati per il Crollo del ponte pedonale su una strada vicino alla Florida International University di Miami, in Florida. Lo conferma il capo dei vigili del fuoco della contea di Miami-Dade, Dave Downey, durante una conferenza stampa. "Abbiamo localizzato le vittime ma non siamo in grado di identificarle o avere altre conferme", ha dichiarato senza confermare il bilancio più grave, di 10 vittime, anticipato dal ...

Venezia - Crollo sul Ponte della Libertà. Traffico in tilt : crollo sul Ponte della Libertà a Venezia che collega il capoluogo laguanre con Mestre. Un pilone è caduto bloccando il Traffico in entrambe le direzioni. La città risulta così isolata dalla terraferma.

Colombia - disastroso Crollo di un ponte sospeso : almeno 10 morti : Colombia, disastroso crollo di un ponte sospeso: almeno 10 morti La Colombian Civil Defense ha organizzato una missione di ricerca e soccorso per eventuali dispersi. Continua a leggere L'articolo Colombia, disastroso crollo di un ponte sospeso: almeno 10 morti sembra essere il primo su NewsGo.

