Crisi Arezzo | i calciatori attendono gli stipendi

calcioweb.eu

: RT @ArezzoNotizie: Crisi #USArezzo, OA chiede rapidità: 'sentenza in poche ore'. Presidio della Curva Sud #calcio - MatteoMarzotti : RT @ArezzoNotizie: Crisi #USArezzo, OA chiede rapidità: 'sentenza in poche ore'. Presidio della Curva Sud #calcio - nardu1982 : RT @ArezzoNotizie: Crisi #USArezzo, OA chiede rapidità: 'sentenza in poche ore'. Presidio della Curva Sud #calcio -

(Di venerdì 16 marzo 2018) “Non e’ colpa nostra se siamo stati gestiti in quel modo. Ora finalmente si torna in campo. Credo che tutta questa vicenda abbia rafforzato lo spirito di unione tra tifosi, squadra, citta’ e giornalisti, credo che quanto accaduto sia un evento piu’ unico che raro. Adesso spetta a noi completare l’opera tornando in campo e provando a raggiungere la salvezza. Sara’ il campo ad emettere il verdetto, non un tribunale o dei faccendieri”. Lo ha detto Massimo Pavanel, allenatore dell’che torna domani in campo per il campionato di serie C contro la Viterbese, dopo la sentenza di fallimento e la concessione da parte del tribunale dell’esercizio provvisorio, subordinato al pagamento degliche sara’ effettuato in giornata. “Non abbiamo deciso noi di saltare due partite, ma ora i club che hanno mugugnato per lo stop ...