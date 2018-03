“Così è arrivato all’Isola” Nubi nere su Terlizzi L’Isola dei Famosi sempre più nel

caffeinamagazine

(Di venerdì 16 marzo 2018) Continuano le polemiche su Franco. il naufrago èal’Isola deiin qualità di Nip, ovvero di personaggio non famoso a cui è stata data la possibilità di ‘soggiornare’ in Honduras insieme ai vip.Di lui si sa che per tutta la vita ha vissuto di sport, prima di prendere qualche chilo di troppo. Poi però sono uscite fuori delle foto che hanno gettato nuova luce sulla sua presunta non notorietà. L’ex pugile è finito però sulla graticola già da molte settimane. In un primo momento lo ha fatto con le accuse di omofobia lanciate da Craig Warwick, ma adesso si va ad aggiungere altro carbone. Infatti ora si parla anche di raccomandazione e di un posto ottenuto per favoritismo. Infatti sono uscite fuori delle fotografie che lo ritraggono in compagnia di Silvio Berlusconi, Stefano De Martino, Francesco Monte e non da ultimo con il regista del ...