Cos' è il ' governo dei vincitori' La strategia di Salvini per un' intesa M5s-centrodestra

Cosa vuol dire 'governo sovranista' e perché i moderati lo temono come il male peggiore : Ovvero, si tratta di un 'neologismo utilizzato per indicare chi aderisce al sovranismo, dottrina politica che riconosce il potere sovrano di una nazione o di un popolo, non assoggettabile a nessun'...

Cosa vuol dire "governo sovranista" e perché i moderati lo temono come il male peggiore : Agitato come spauracchio durante la campagna elettorale, il timore di un governo sovranista torna ad impensierire i palazzi della politica. Nel mirino i 5 stelle e la Lega. A far riemergere le preoccupazioni delle forze moderate sono gli abboccamenti di questi giorni tra pentastellati e camicie verdi e la 'convergenzà che si registra tra alcuni punti programmatici illustrati da Luigi Di Maio e quelli di Matteo Salvini. Ad ...

Governo Salvini e Di Maio - golpe finanziario. Toh - che caso : Cos'è successo in Borsa : Ci risiamo: la prospettiva di un Governo 'euroscettico ' formato da Lega e Movimento 5 Stelle agita i mercati. Ieri, il giorno in cui Matteo Salvini ha aperto ufficialmente le danze delle trattative ...

SONDAGGI GOVERNO ELEZIONI 2018/ Cosa hanno votato le donne? Successo mancato per Fedeli e Boldrini.. : SONDAGGI GOVERNO e analisi ELEZIONI 2018: i più votati al Senato e il voto delle donne. mancato Successo per Fedeli e Boldrini, ecco le stime del voto femminile in Italia(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 09:30:00 GMT)

Governo sì - governo no. Cosa dicono - e Cosa vorrebbero dire - Di Maio - Salvini e Franceschini : Sono trascorsi dieci giorni dalle elezioni del 4 marzo. Non c'è una maggioranza parlamentare chiara in grado di formare un governo. In compenso da dieci giorni gli esponenti di tutti i partiti ...

Governo : Salvini - non ho smania di fare premier a tutti i Costi : Roma, 14 mar. (AdnKronos) – “Noi lavoriamo per un Governo che abbia una solida maggioranza politica, quindi non recuperando questo o quel transfuga. Stiamo lavorando ad un programma da offrire al Parlamento e a tutti gli altri, non ho la smania di fare il presidente del Consiglio a tutti i costi”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in una conferenza stampa all’Associazione stampa ...

CSt : più donne in governo - intervenire su Costituzione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Franceschini : “Governo con tutti dentro per fare legge elettorale e riforma Costituzionale” : Dario Franceschini propone una legislatura costituente, con dentro tutti i partiti allo scopo di fare una nuova legge elettorale e approvare una riforma costituzionale che porti all'esistenza di una sola Camera: "Se prevale l’interesse generale, questa diventa la legislatura che cambia il sistema politico italiano".Continua a leggere

Pd - Martina : “Governo? Pronti a partire da lavoro serio di controproposta - ma prima M5s dica Cosa vuole fare” : “Trovo irresponsabile e arrogante il discorso di Di Maio. Evocare il ritorno al voto segnerebbe la sconfitta di chi ha vinto il 4 marzo. Suggerirei a Di Maio di abbandonare questi messaggi e questi toni. E gli suggerirei di indicare una prospettiva senza giocare a mosca cieca. Noi possiamo anche partire da un lavoro serio di controproposta, io ci sto, lo sappiamo che dobbiamo partire da un discorso di questo genere nella società e nelle ...

Governo : Ascom Padova - il prossimo affronti Costo lavoro - e giornate chiusura : Padova, 13 mar. (AdnKronos) - "Se in Parlamento non si troverà una maggioranza e dunque non si potrà fare un Governo "politico", l'alternativa, per tutti, sembra essere il ricorso a nuove elezioni dopo "aver fatto una nuova legge elettorale e poche cose". Anche se nessuno sembra in grado di specific

Governo : Ascom Padova - il prossimo affronti Costo lavoro - e giornate chiusura (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Richiesta numero tre. Equilibrio - conclude il presidente dell'Ascom Confcommercio di Padova - deve essere la parola d'ordine del nostro futuro. Quando chiediamo sei giorni di festa l'anno coi negozi chiusi non chiediamo di bloccare il progresso (come vorrebbero far cred

Cosa pensano i magistrati di un governo a guida Cinquestelle : 'Un conto è il taglio degli stipendi pubblici , tutti, però, nell'ottica di un risparmio generalizzato. Tutt'altra Cosa è che una forza politica che si presenta come nuova ma che di nuovo, rispetto ai tradizionali populismi del passato, ha solo le forme del suo postmoderno linguaggio propagandistico, individui la magistratura, nell'...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 marzo : L’eurodeputata della sinistra e il collega ecologista francese invitano il Partito democratico a trattare con il M5s (e con LeU) per “Costruire – scrivono – l’alternativa a un governo che aprirebbe le porte al nazionalismo - al razzismo - alla xenofobia” : L’appello “Bisogna trattare con il M5S contro il rischio neofascista” Durand e Spinelli – I due eurodeputati di sinistra ai Dem: “Compiacersi all’opposizione non è all’altezza della sfida” di Pascal Durand* e Barbara Spinelli** Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Pic Indolor. “Gentiloni rassicura i leader europei. Telefonate con Merkel e Macron” (Corriere della sera, 7.3). Tranquilli, amici, non ho sentito niente. Elettore a ...

Governo : Boccia - prima si fa meglio è ma fare Cose per bene (2) : (AdnKronos) – Il presidente della Bce, Mario Draghi, ieri, rileva Boccia, “ha detto una cosa importante: attenzione perché l’instabilità su lungo periodo ci fa del male. Non dimentichiamo che nel 2019 ci sono scadenze importanti: le elezioni europee e la scadenza di Draghi alla Bce. Dobbiamo prepararci a questo aspetto, ne va della responsabilità del Paese”. L'articolo Governo: Boccia, prima si fa meglio è ma fare cose ...