“Cosa vuol dire” Italiani scomparsi in Messico | ‘svelato’ il codice della polizia

caffeinamagazine

: #Elezioni2018 Cosa vuol dire 'governo sovranista' e perché i moderati lo temono come il male peggiore - Agenzia_Italia : #Elezioni2018 Cosa vuol dire 'governo sovranista' e perché i moderati lo temono come il male peggiore - timwcap : Cosa vuol dire lavorare in una #startup? Cos’è un pitch e quali informazioni deve contenere? Su questi e altri elem… - AlexVolpi5 : RT @sy_healthy: ESSERE JUVENTINI VUOL DIRE VIVERE PER PARTITE COME QUESTE. CHIUNQUE VADA IN CAMPO RAPPRESENTA LA NOSTRA STORIA... SE SIETE… -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Non si hanno ancora notizie dei tre napoletaniin. La Farnesina sta seguendo il caso con l’ambasciata a Città delin stretto raccordo con le autorità locali e in costante contatto con la famiglia. I tresono Raffaele Russo, venditore ambulante, suo figlio Antonio e suo nipote Vincenzo Cimmino, tutti originari di Napoli. Il primo a sparire, attorno alle 15 del 31 gennaio 2018, è stato Raffaele Russo. Due ore dopo il figlio Antonio e il nipote Vincenzo, di 25 e 29 anni, non riuscendo più a parlare al telefono con il sessantenne, sono andati nel punto dove il gps dell’auto presa a noleggio segnalava la sua ultima posizione. Sono passati quasi due mesi e dall’arresto e successiva incriminazione di 4 agentimessicana non ci sono stati ulteriori passi avanti. Certo, uno dei poliziotti ha confessato di aver venduto i tre napoletani ...