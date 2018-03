Cosa scrive la stampa spagnola dei sorteggi Champions di Juve e Roma

Picchiò il carabiniere a Piacenza - dal carcere scrive : “Ho fatto la Cosa giusta” : Il portale di informazione anarchica e antagonista InfoAut pubblica le parole di Lorenzo Canti, detenuto per resistenza a pubblico ufficiale: "Abbiamo vinto, ora però spero di non perdere il lavoro". Il 23enne è in carcere insieme ad un altro ragazzo per aver pestato il brigadiere Luca Belvedere lo scorso 10 febbraio.Continua a leggere

Tutti vogliono scrivere il Def - ma cos'è e a Cosa serve? : Il Def, il documento di economia e finanza, è il canovaccio delle politiche di spesa e investimento del Belpaese. E ora interessa i vincitori alle elezioni

Tutti vogliono scrivere il Def - ma cos’è e a Cosa serve? : Il parlamento italiano (Getty) La data da cerchiare è il 10 aprile. È la scadenza per la consegna in Parlamento del Documento di economia e finanza (Def), il principale strumento di programmazione economica per l’Italia. È il testo con cui ogni governo in carica pianifica spese e investimenti per i tre anni successivi. Anche se non ha un carattere vincolante, è molto importante, perché è il documento sul quale si basa il giudizio ...

Sofia Goggia - il tweet che fa impazzire i fan : 'Ecco Cosa scrivevo a 10 anni' Video : Frequentava ancora le elementari quando Sofia Goggia [Video] aveva scritto su un foglio di carta il suo destino. Non aveva neanche dieci anni e gia' si tuffava con gli sci ai piedi sognando di trovarsi al cancelletto di partenza per fiondarsi verso il traguardo all’inmento di un obiettivo importante. La campionessa olimpica ha pubblicato la foto di un documento in cui erano fissati i suoi obiettivi quando era ancora una bambina accompagnato dal ...

Fare l'accordo Pd-M5s e rimpiazzare Renzi. Cosa ne pensa (e scrive) Carlo Calenda : Non sarà Carlo Calenda a pilotare un Pd in caduta libera verso l'alleanza con i 5 stelle. Lo scenario di un'intesa era emerso già poche ore dopo la chiusura dei seggi, quando gli exit poll parlavano di una vittoria incontestabile di M5s e di una rivoluzione nella leadership nel centrodestra. E se la formazione di un governo Pd-M5s era passata dall'inverosimiglianza ...

Cisterna di Latina - Cosa scriveva su Fb il carabiniere che ha ucciso le figlie e si è suicidato : "Non sentirti mai inferiore a chi si crede superiore a te, anche la pioggia viene dall'alto, ma finisce per cadere ai nostri piedi". È questa una delle frasi condivise su Facebook da Luigi Capasso, il...

Cosa ha detto Obama sui social network all'evento del quale era vietato scrivere : Il pezzo forte della Sloan Sports Conference organizzata venerdì scorso dal Mit di Boston era l'intervento di Barack Obama. Un intervento a tutto campo, dove il presidente degli Stati Uniti ha parlato di cambiamento climatico, del movimento #MeToo e di internet, riservando ai social network un paio di affermazioni piuttosto forti. Ai giornalisti presenti era però stato proibito di scriverne per motivi che non risultano ...

Premio RTL a Ermal Meta e Fabrizio Moro per il brano più trasmesso in radio - sorprese in arrivo dopo Sanremo : “Pensiamo di scrivere qualCosa insieme” : La canzone vincitrice del Festival di Sanremo Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro non solo ha trionfato all'Ariston, ma è stata anche la più apprezzata dal pubblico e dalle radio. Secondo i dati dell'Airplay di EarOne, è proprio la canzone vincitrice del Festival la più ascoltata nelle radio italiane, a conferma dell'enorme accoglienza del brano, nonostante le polemiche che ha fatto scaturire nei giorni sanremesi. Per ...

Benioff e Weiss di Game of Thrones scriveranno i nuovi film di Star Wars : Cosa ne sarà di Confederate? : È notizia di ieri, martedì 6 febbraio, che gli showrunner di Game of Thrones Benioff e Weiss sono stati ingaggiati per scrivere e produrre la nuova trilogia di Star Wars: i due, al secolo David Benioff e Daniel Brett Weiss, hanno firmato un accordo con Disney e Lucasfilm per dirigere i lavori dei nuovi film della saga, in programma dopo la fine della trilogia attualmente in produzione. La questione solleva un grosso punto interrogativo ...

In Italia l’uranio impoverito continua ad uccidere - morta la vittima n°349 : “La vita è una gran bella Cosa” scriveva pochi mesi fa Antonio Cancedda : Si chiamava Antonio Cancedda ed era nato a Cagliari il 16 settembre 1948. Era stato uno dei primi militari a denunciare i possibili pericoli derivanti dall’utilizzo di determinati armamenti contenenti uranio impoverito. Cancedda, a differenza di molti altri che hanno avuto la sua stessa triste sorte, non era mai stato in missione all’estero, ma aveva operato nei poligoni sardi; nel 2016, nel corso della sua audizione davanti alla ...