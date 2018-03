Cosa sappiamo finora sul caso della spia russa avvelenata

Spyro The Dragon Treasure Trilogy annunciato il 16 marzo? Cosa sappiamo : Spyro The Dragon Treasure Trilogy potrebbe essere annunciato domani, venerdì 16 marzo. Tutto infatti lascia pensare che siamo giunti alla vigilia dell'annuncio per il remake di Spyro The Dragon di cui si parla già da molto tempo. A svelare l’indiscrezione è stato un presunto insider, ma in realtà è l’utente "B4DASS" su Reddit. Spyro The Dragon Treasure Trilogy dovrebbe essere una raccolta contenente i primi tre capitoli della serie. Per il ...

Gran Bretagna contro Russia - Cosa sappiamo dell'avvelenamento degli Skripal : L'ex spia russa Skripal e sua figlia sono stati avvelenati con agenti nervini lo scorso 4 marzo. Theresa May accusa apertamente la Russia: ecco cosa si sa

Gran Bretagna contro Russia - Cosa sappiamo dell’avvelenamento degli Skripal : (Foto: Sutulo / pixabay.com) Lo scorso 4 marzo l’ex colonnello russo Sergei Skripal e sua figlia Yulia sono stati trovati incoscienti su una panchina a Salisbury (contea del Wiltshire, Inghilterra) e ricoverati in condizioni gravi. Il 6 marzo è arrivata la conferma: i due sono stati esposti a un agente nervino e, con loro, ne ha fatto le spese Nick Bailey, il sergente di polizia che li ha soccorsi, anche lui ricoverato in condizioni ...

Nella pineta della Feniglia sono arrivati i lupi? Cosa sappiamo finora : Qualche avvistamento c’era stato già l’anno scorso, inverno 2016, ma portercolesi e orbetellani avevano archiviato la Cosa come leggenda di paese. Ma ora è ufficiale: in Feniglia ci sono i lupi, sembra un piccolo branco, sceso dal Monte Amiata (i lupi possono percorrere anche 50 chilometri in una notte) o uscito dalla vicina riserva naturale dell’Uccellina. Forse attratti dalla fauna selvatica della pineta ...

Il mistero del giovane ucciso a Pescara : Cosa sappiamo finora : Alessandro aveva 29 anni, il suo corpo è stato ritrovato sulle sponde del torrente Vallelunga. È stato ucciso con un colpo di pistola al torace

Chi ha ucciso Alessandro Neri? Cosa sappiamo del giallo di Pescara : Seduto, con le gambe in acqua e il busto adagiato sulla sponda del torrente, vestito e con il cappuccio della felpa sulla testa. È questa la scena che si sono trovati davanti ieri pomeriggio i primi ad intervenire a Fosso Vallelunga, periferia di Pescara, il luogo dove è stato trovato il corpo senza vita di Alessandro Neri, il 29enne scomparso lunedì scorso da casa. Da una prima ispezione sul corpo, è emerso ...

Cosa sappiamo dell'attacco hacker di Anonymous al sito del Miur : L'articolo è stato modificato alle 22.15 con la nota ufficiale del ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, dove si commenta l'entità dell'attacco hacker. La buona scuola di Matteo Renzi non piace ad Anonymous? che per dispetto ha messo in rete 26 mila indirizzi di posta elettronica dei professori di ogni ordine e grado che afferiscono al Ministero per l’Istruzione, ...

Chi ha ucciso Alessandro Neri? Cosa sappiamo del giallo di Pescara : Seduto, con le gambe in acqua e il busto adagiato sulla sponda del torrente, vestito e con il cappuccio della felpa sulla testa. È questa la scena che si sono trovati davanti ieri pomeriggio i primi ...

Chi ha ucciso Alessandro Neri? Cosa sappiamo del giallo di Pescara : Seduto, con le gambe in acqua e il busto adagiato sulla sponda del torrente, vestito e con il cappuccio della felpa sulla testa. È questa la scena che si sono trovati davanti ieri pomeriggio i primi ad intervenire a Fosso Vallelunga, periferia di Pescara, il luogo dove è stato trovato il corpo senza vita di Alessandro Neri, il 29enne scomparso lunedì scorso da casa. Da una prima ispezione sul corpo, è emerso ...

Cosa sappiamo dell'attacco hacker di Anonymous al sito del Miur : L'articolo è stato modificato alle 22.15 con la nota ufficiale del ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, dove si commenta l'entità dell'attacco hacker. La buona scuola di Matteo Renzi non piace ad Anonymous? che per dispetto ha messo in rete 26 mila indirizzi di posta elettronica dei professori di ogni ordine e grado che afferiscono al Ministero per l’Istruzione, ...

Cosa sappiamo finora sulla morte di Davide Astori : Articolo aggiornato alle 14,00 del 5 marzo 2018 Il capitano della Fiorentina e difensore della Nazionale Davide Astori, 31 anni, è morto in nottata tra sabato 3 e domenica 4 a seguito di un arresto cardiaco. Il giocatore era in un albergo di Udine con la sua squadra, dove avrebbe dovuto giocare domenica alle 15.00 contro l'Udinese. Lascia la compagna Francesca e una figlia, Vittoria, di soli 2 anni. Con Francesca Fioretti, ...

Gb - ex spia russa intossicata : si cerca di capire con quale sostanza | Il Cremlino : “Non sappiamo Cosa sia successo” : Gb, ex spia russa intossicata: si cerca di capire con quale sostanza | Il Cremlino: “Non sappiamo cosa sia successo” Sergei Skripal versa in condizioni critiche in ospedale. Chiuso per “precauzione” il ristorante nel quale è avvenuto l’episodio Continua a leggere L'articolo Gb, ex spia russa intossicata: si cerca di capire con quale sostanza | Il Cremlino: “Non sappiamo cosa sia successo” è su ...

Cosa sappiamo finora sulla morte di Davide Astori : Articolo aggiornato alle 19,00 del 4 marzo 2018 Il capitano della Fiorentina e difensore della Nazionale Davide Astori, 31 anni, è morto in nottata tra sabato 3 e domenica 4 a seguito di un arresto cardiaco. Il giocatore era in un albergo di Udine con la sua squadra, dove avrebbe dovuto giocare domenica alle 15.00 contro l'Udinese. Lascia la compagna Francesca e una figlia, Vittoria, di soli 2 anni. Con Francesca Fioretti, ...

Cosa sappiamo finora sulla morte di Davide Astori : Il capitano della Fiorentina e difensore della Nazionale Davide Astori, 31 anni, è morto in nottata tra sabato 3 e domenica 4 a seguito di un arresto cardiaco. Il giocatore era in un albergo di Udine ...