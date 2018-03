Cosa può offrire uno smartphone per circa 100 euro? La nostra prova di Cubot X18 Plus

Milano-Sanremo 2018 - debutta il Var nel ciclismo : come funziona la moviola in campo e Cosa può sanzionare? : La Milano-Sanremo 2018 aprirà la strada all’utilizzo della tecnologia del mondo del ciclismo. La Classicissima, infatti, terrà a battesimo il Var cioè la moviola “in strada”. Anche l’universo dei pedali si uniforma a calcio, rugby, tennis, volley, basket e tutti questi sport che utilizzano la moviola. Ma scopriamo nel dettaglio come funziona la video assistenza che verrà impiegata in diverse corse del calendario ...

"Ecco Cosa può fare il bullismo" - mamma pubblica foto choc del figlio di 12 anni dentro la bara : pubblica le foto choc del figlio di 12 anni dentro una bara. La mamma di Andrew Michael Leach, Cheryl Hudso, ha voluto mostrare a tutti gli effetti devastanti del bullismo con una...

“Signora - ha 6 settimane di vita”. Poi la scoperta choc. Quando a Joy i medici dicono che non c’è più nulla da fare - lei - invece di deprimersi - si rimbocca le maniche. E tutto cambia. Quel che le è successo può sembrare un miracolo - ma c’è qualCosa che tutti dovrebbero sapere : “Hai 6 settimane di vita”, è questo che i medici avevano detto a Joy Smith, 52 anni di Coventry alla quale, nell’agosto 2016, era stato diagnosticato un incurabile cancro allo stomaco. Quando i medici la mettono di fronte alla verità, Joy resta senza parole ma subito si rimbocca le maniche per cercare una soluzione. Durante le ricerche si imbatte nella storia di una donna che ha una remissione del suo cancro grazie all’uso di olio di cannabis. ...

Valeria Fedeli - l'ultimo regalo all'Italia : diktat a scuola - Cosa non si può più dire da oggi. Roba alla Boldrini : La ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli sembra non aver capito che il suo governo sia di fatto un morto che cammina e lancia il suo testamento politico in extremis. Insieme a un gruppo di lavoro e ...

MARIA GRAZIA CUCINOTTA / Tra carriera e vita privata : "Mia figlia è l'unica che può chiedermi qualsiasi Cosa" : MARIA GRAZIA CUCINOTTA si racconta alle pagine del settimanale Chi, parlando della sua carriera fatta di rinunce per il bene della famiglia ma anche di tante soddisfazioni.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 12:59:00 GMT)

Rebus governo. Cosa può succedere ora? : I numeri che escono dalle urne dicono che nessuna forza politica ha raggiunto la quota 40% che significa maggioranza assoluta. Alla Camera e al Senato il centrodestra ha più seggi ma è lontano dall’autosufficienza. Ecco i prossimi passi in vista delle consultazioni

Trionfo M5S - Cosa può fare ora Di Maio. Salvini al bivio : Roma, 5 mar. , askanews, La netta affermazione elettorale M5s, primo partito e nuovo primo gruppo parlamentare alla Camera e al Senato apre da subito la questione di un'assunzione di responsabiità ...

Cosa è il prestito con delega e chi può utilizzarlo : Il prestito con delega, chiamato anche doppio quinto, è una forma di finanziamento che consente di ottenere un prestito e vederne raddoppiato l’importo. Il prestito con delega si abbina alla cessione del quinto dello...

Lavori in casa : addio ai permessi - ecco Cosa si può costruire liberamente : Si potrà ben presto dire addio ai permessi e concessioni comunali per moltissimi dei Lavori da fare in casa, che spesso ritardavano opere di manutenzione o abbellimento. Sono infatti ben 58 gli interventi edilizi che potranno essere messi in opera senza dover chiedere permessi o semplicemente depositare comunicazione presso il proprio Comune al fine di iniziare i Lavori. È stato infatti approvato il “Manuale della libera edilizia” che avrà ...

L’Inter ed il Fair Play Finanziario : problemi per la Lista Uefa - ecco Cosa può succedere : L’Inter non sta attraversando un buon momento nel campionato di Serie A nonostante la vittoria nella gara contro il Benevento, a questo punto anche la qualificazioni in Champions League è a rischio. Nel frattempo però a tenere banco è anche la questione legata al Fair Play Finanziario, aspetto che può andare di pari passo con l’obiettivo di chiudere la stagione nei primi quattro posti. Le regole del Fair Play prevedono una ...

Burian o Buran? Come si chiama - e Cosa può fare - il vento che sta gelando l'Italia : Tutti i segreti della gelida corrente che stringe nella morsa del gelo il nostro paese Scuole chiuse a Roma oggi per neve. Meteo, gli ultimi aggiornamenti Maltempo, Burian è arrivato. Roma coperta ...

Un fondo per i casi Embraco - l'Europa può fare qualCosa : Quello della responsabilità sociale di chi fa impresa è un tema che dovrà essere messo seriamente sul tavolo di governo e istituzioni nazionali ed europee. A ricordarcelo sono le centinaia di operai dell'Embraco che in queste ore rischiano di perdere il lavoro; per loro un dramma personale, per tutti noi un enorme problema sociale.Per questi motivi l'Unione europea, in questa partita, non può giocare un ruolo ...

Le schede elettorali di Camera e Senato come si può votare e Cosa è vietato : Il Viminale ha pubblicato i fac-simile delle schede elettorali per le prossime elezioni politiche . Ogni elettore avrà due schede, una per la Camera , scheda rosa, e una per il Senato , scheda gialla, ...