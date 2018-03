Cosa non torna della morte della donna caduta dall' hotel Panorama di Olbia Indagato il

DANIELE BOSSARI E FILIPPA LAGERBACK/ "Non si sposano l'8 giugno" : nuova data del matrimonio - Cosa c'è dietro? : DANIELE BOSSARI e FILIPPA LAGERBACK, il matrimonio cambia data con i due che vogliono disorientare i tanti paparazzi già pronti. Dell'organizzazione delle nozze si occuperà Enzo Miccio.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 20:45:00 GMT)

Napoli - segnali da Leno : "Non so Cosa succederà in estate" : Con Pepe Reina che ha già effettuato le visite mediche con il Milan ed è pronto a vestire la maglia rossonera nella prossima stagione, il Napoli si sta guardando intorno per rifondare il suo reparto ...

Zayn Malik non segue più Gigi Hadid su Instagram : intanto i fan si chiedono Cosa farà del tatuaggio dedicato alla ex : Ognuno con il suo messaggio postato su Twitter, Zayn Malik e Gigi Hadid hanno confermato la notizia che stava girando già da qualche ora: la loro relazione è finita dopo poco più di due anni. [arc id=”070c3370-9255-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Adesso il cantante ha fatto il classico passo post rottura: ha tolto il follow all’account della ex fidanzata su Instagram. Non solo, Zayn non segue più neanche la mamma della modella, ...

“Cosa abbiamo fatto”. Isola - ‘quei’ due e il sesso. Negli ultimi giorni non si parla d’altro e ormai il cerchio dei “sospettati” si è ristretto. Siamo vicini alla verità? L’ultima dichiarazione scotta : Isola dei famosi, quanti gossip (e quante polemiche) in questa tredicesima edizione! Di certo lo scandalo più grosso è quello del canna-gate sul quale ancora non si è riusciti a fare chiarezza. Francesco Monte ha davvero fatto uso di droghe mentre era nella villa insieme agli altri naufraghi? Questo è quello che sostiene Eva Henger che insiste nel dire che Monte ha fumato marijuana. Monte, dal canto suo, si difende e smentisce. Ma ormai, dalla ...

MotoGP - GP Qatar 2018 – Johann Zarco : “Non so Cosa farò nel 2019. Penso solo a fare bene su ogni circuito” : Johann Zarco è uno dei piloti che destano maggiore interesse alla vigilia della stagione di MotoGP. Ai nastri di partenza del GP del Qatar, infatti, il francese è un outsider di rilievo, oramai una certezza al top con la sua Yamaha Tech3. “Non mi aspettavo di essere in questa posizione. Ma essere in testa alla gara proprio qui, un anno fa, mi ha dato fiducia. Il modo in cui ho concluso la stagione, poi, mi ha permesso di capire qualcosa in ...

Obsolescenza programmata : di Cosa si tratta e perchè conviene alle grandi aziende (ma non ai consumatori) : La definizione di Obsolescenza programmata, nei mesi scorsi ha avuto un particolare risalto mediatico a livello internazionale per il caso che ha coinvolto il gigante tecnologico Apple negli USA, e si può definire come una strategia adottata anche dai produttori di dispositivi elettronici per decidere al momento della progettazione la durata del ciclo di vita di un prodotto. Il colosso di Cupertino è stato costretto a scusarsi dopo la scoperta ...

“Ecco Cosa mi è successo dopo la diretta”. Eva Henger sconvolta. Durante il programma Alessia Marcuzzi ha usato parole molto pesanti verso l’ex naufraga - ma a quanto pare è niente in confronto al post-trasmissione. Ora le cose peggiorano e si mettono malissimo : “Non so più Cosa fare…” : Le ultime notizie dall’Isola dei famosi sono pessime. Nel corso dell’ultima puntata del reality in studio se ne sono viste delle belle. Alessia Marcuzzi, non sapendo più come gestire la situazione canna-gate, è passata dallo stupore, alla sdrammatizzazione, per arrivare all’attacco frontale e a Eva Henger gliele ha cantate con tento di orchestrina in sottofondo. La madre di Mercedesz, che sta attraversando un periodo ...

“Cosa faceva ai 4 figli”. Elena Ceste : la verità dei nonni materni. ”Chi l’ha visto?” smaschera la nuova compagna di Michele Buoninconti - in carcere per l’omicidio della moglie : Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli su Rai Tre, torna a parlare del caso di Elena Ceste, la 38enne madre di quattro figli scomparsa a Costigliole d’Asti il 24 gennaio 2014 e ritrovata solo a diversi mesi di distanza, il 18 ottobre 2014 nelle acque del Rio Mersa, nelle campagne di Asti. Nel febbraio dello scorso anno la Corte d’Assise d’Appello di Torino aveva confermato la condanna a 30 ...

Non tanto 'chi' - quanto 'Cosa' : ha perso lo storytelling - ha vinto la realtà : Quello di chi, pur mancando nella tattica elettorale fatta di mille inciampi ha centrato l'analisi politica , il ripiegamento della globalizzazione, la destra regressiva come nemesi di una sinistra ...

Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 15 marzo 2018 a LatteMiele : Toro frastornati e nervosi - Gemelli qualCosa non va : Oroscopo Paolo Fox, oggi giovedì 15 marzo 2018. Analisi segno per segno: Acquario attenzione allo stato di salute, Sagittario stanco, Capricorno in difficoltà. Leone da Maggio si migliora.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 09:01:00 GMT)

Donne e stereotipi di genere : una ricerca svela Cosa pensano le italiane. E non è quello che credete : Inoltre per il 10% degli intervistati è accettabile costringere una donna a cercare un altro lavoro, impedire ad una donna qualsiasi decisione sulla gestione dell'economia della famiglia, controllare ...

Padoan gela l'UE : 'Non so Cosa succederà in Italia' : 'Irresponsabile il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan che oggi a Bruxelles ha risposto 'Non so' sul pericolo di instabilità. Quasi una provocazione, sembra che pensi 'ora che vado all'...

“Di solito non ce l’ho”. Belen Rodriguez incinta - nuovi indizi. La notizia della presunta gravidanza dell’argentina ha fatto impazzire il gossip. Solo che fino a oggi lei non si era ancora pronunciata… Le sue ultime dichiarazioni fanno pensare a una Cosa e basta : Belen Rodriguez è incinta o non è incinta? Da quando sul settimanale NuovoTv, è uscito quell’articolo, il mondo del gossip è impazzito. Arriverà davvero un fratellino per Santiago? “Belen sarebbe di nuovo in dolce attesa – così iniziava l’articolo del settimanale – Secondo le ultime indiscrezioni, proprio il desiderio di rallentare i ritmi lavorativi avrebbe impedito alla showgirl di accettare una proposta (la conduzione del Grande ...

“Signora - ha 6 settimane di vita”. Poi la scoperta choc. Quando a Joy i medici dicono che non c’è più nulla da fare - lei - invece di deprimersi - si rimbocca le maniche. E tutto cambia. Quel che le è successo può sembrare un miracolo - ma c’è qualCosa che tutti dovrebbero sapere : “Hai 6 settimane di vita”, è questo che i medici avevano detto a Joy Smith, 52 anni di Coventry alla quale, nell’agosto 2016, era stato diagnosticato un incurabile cancro allo stomaco. Quando i medici la mettono di fronte alla verità, Joy resta senza parole ma subito si rimbocca le maniche per cercare una soluzione. Durante le ricerche si imbatte nella storia di una donna che ha una remissione del suo cancro grazie all’uso di olio di cannabis. ...