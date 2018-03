Corsa Champions | turno impegnativo per l’Inter | Roma e Lazio

Blastingnews

(Di venerdì 16 marzo 2018) Mentre oggi si conclude la tre giorni di coppe europee con impegnatee Milan, nel week-end ritorna la Serie A per la ventinovesima giornata e con essa il cammino verso la qualificazione alla prossimaLeague che vede coinvoltee Inter, mentre Juventus e Napoli sembrano ormai certe di un posto nella massima competizione europea per club. Questo ventinovesimovede le tre principali candidate,e Inter, per non rimanere fuori dalla prossimaLeague, impegnate rispettivamente contro Crotone, Bologna e Sampdoria....