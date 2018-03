Corsa alla presidenza della Camera | in un caso su tre trampolino per il Quirinale

L’età grillina alla Rai. C’è la Corsa dei dirigenti a evitare la ghigliottina : Quale programma va in onda sulla Rai del dopo voto? Lo show del toto-poltrona che interessa piani alti e semplici conduttori. Un Monopoli da fibrillazione, chi perde posizioni e chi le conquista nel giro di poche ore. Il consiglio di amministrazione Rai scade a luglio e con l’attuale legge è complicata la rielezione, oltretutto è difficile capire c...

Pd - Carlo Calenda si tira fuori dalla Corsa alla segreteria : 'Voterei Finocchiaro o Pinotti' : A un follower, Calenda rivolge invece un ringraziamento per le parole di apprezzamento proprio per la sua presenza politica e sui social, non senza pero' ribadire che 'e' una fase delicata dove ogni ...

Pd - Corsa alla leadership : Roma, 12 marzo (AdnKronos) – corsa alla leadership del Pd. All’ordine del giorno, in occasione della Direzione in programma nel pomeriggio, vi è l’addio ufficiale del segretario Matteo Renzi che lascerà un posto vuoto difficile da riempire. Sarà il suo vice, Maurizio Martina, a prendere le redini del partito, almeno fino all’assemblea nazionale di metà aprile. Ma le scadenze dell’avvio di legislatura incombono, ...

Serie A : Napoli alla prova Inter - riprende Corsa scudetto : A Milano per rimanere attaccati alla Juve. Il Napoli è ancora formalmente capolista del campionato, ma i bianconeri sono a un solo punto di distanza e neppure i più ottimisti credono che nel recupero casalingo con l’Atalanta i campioni d’Italia si faranno sfuggire l’occasione del sorpasso. Si ragiona dunque in casa degli azzurri, come se il primo posto in graduatoria fosse già sfumato. E allora la ricetta per arrivare primi a ...

Poste Italiane alla svolta fintech : scatta la Corsa ai pagamenti digitali : Una sfida lanciata ai talenti informatici migliori, per individuare le soluzioni più innovative sui pagamenti mobili e digitali. Poste Italiane rilancia l’hackaton dedicato all’innovazione tecnologica, ma per la prima volta punta sull’e-payment: l’edizione numero sette del Poste Hack metterà a confronto dal 9 all’11 marzo 2018 team formati da web designer, analisti di marketing, programmatori e appassionati di ...

“Droga anche all’Isola dei Famosi 2017”. Si allarga lo scandalo “canna-gate” : a parlare lei - tra i protagonisti della sCorsa edizione - che rivela dettagli inediti e lasciata (nuovamente) basiti i fan. Un caso che sembra destinato a non finire mai : Non accennano davvero a placarsi le polemiche intorno al cosiddetto canna-gate, lo scandalo che ha visto come protagonista un Francesco Monte accusato da Eva Henger di aver fatto uso di droga, nello specifico marijuana, mentre l’ex tronista si trovava insieme agli altri concorrenti nella villa messa a loro disposizione prima di sbarcare ufficialmente in Honduras. Una vicenda che ha portato all’auto-esclusione del concorrente, ...

Biathlon - Coppa del Mondo Kontiolahti 2018 : Dorothea Wierer può rimanere in Corsa per il podio nella generale - speranze dalla staffetta mista e non solo : La Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018 riparte da Kontiolahti, che apre la terza ed ultima fase del massimo circuito Ibu, dopo le tre tappe di dicembre e le tre di gennaio. Dopo una piccola pausa a seguito delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, la Finlandia sarà teatro di sprint, mass start e staffette miste, in un weekend che potrebbe risultare fondamentale ai fini della classifica generale, sia in campo maschile che in campo ...

Marchionne tira la Corsa alla Jeep : "Sarà il più grande brand del gruppo" : MILANO - 'La strategia per Jeep è chiara. Abbiamo cercato di svilupparlo in modo globale, abbiamo la conferma che diventerà il più grande brand del gruppo. È un marchio eccezionale, su cui dobbiamo ...

Uno maggio a Taranto - Corsa alla raccolta fondi : appelli di Negramaro - Levante & Co. : Servono 50mila euro, finora ne sono stati raccolti oltre 10mila su Musicraiser: l'appuntamento con la direzione artistica di Roy Paci, Diodato e Michele...

Corsa Champions - calendario fitto fino alla sosta per Lazio - Inter - Roma e Milan. Con un quinto incomodo. : Per il rinnovo c'è tempo' Totti agli Oscar dello Sport:'Spalletti capitolo chiuso, Di Francesco farà grande questa squadra' Napoli, senti Puyol: 'Bello vedere nuove squadre che giocano a calcio'

Motocross - Mondiale MXGP 2018 : Antonio Cairoli - è sfida alla leggenda. Parte la rinCorsa al decimo titolo : Trentadue anni all’anagrafe. 83 Gran Premi vinti nel Mondiale Motocross. 145 podi conquistati. 9 titoli iridati in bacheca. Stiamo parlando, ovviamente, di Antonio Cairoli, la leggenda della MXGP nato a Patti in provincia di Messina che, numeri alla mano, è già di diritto nel Gotha del Motocross. Un campione senza tempo che è reduce dal suo ennesimo trionfo nel campionato del mondo ma che, a quanto pare, non ha la minima intenzione di ...