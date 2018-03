Coppa Milano-Sanremo 70 gioielli su ruote al via da 22 marzo

Ginnastica - la stagione entra nel vivo : quando si torna a gareggiare? Tra Coppa del Mondo - Trofeo di Jesolo e Serie A a Milano : c’è tanta Italia : La stagione della Ginnastica artistica è ormai iniziata a tutti gli effetti. Lo scorso weekend ci ha regalato la prima tappa della Serie A e l’American Cup, due appuntamenti che hanno ufficialmente aperto la lunga annata della Polvere di Magnesio. Primi esercizi in pedana per le ginnaste tra cui anche la Campionessa del Mondo Morgan Hurd oltre a diverse Italiane. Il calendario delle prossime settimane è particolarmente fitto: quando ...

Basket - Coppa Italia colpaccio Cantù - Milano abdica 105-87 : FIRENZE - Clamoroso al PalaMandela di Firenze: Milano è fuori dalla Final Eight di Coppa Italia. Il derby lombardo contro Cantù viene sorprendentemente vinto dalla Red October che schianta per 105-87 ...

Basket - Final Eight Coppa Italia 2018 : Cantù demolisce Milano nel derby e vola in semifinale : Continuano le sorprese nelle Final Eight di Coppa Italia 2018. Dopo le sconfitte di ieri di Avellino e Venezia, arriva anche quella di Milano ed è assolutamente clamorosa per le sue proporzioni. La Red October Cantù domina il derby e travolge l’Olimpia 105-87 al termine di una partita dominata fin dal primo quarto. Prestazione scintillante dei brianzoli, che sfondano il muro dei cento punti e si confermano il miglior attacco del campionato ...

Basket - Coppa Italia 2018 : le otto squadre ai raggi X. Avellino e Venezia a caccia di Milano - Brescia per sorprendere : Settimana di Coppa Italia per la pallacanestro. otto squadre, le prime otto del girone di andata, si giocheranno la Coppa nazionale nella Final Eight del Mandela Forum di Firenze, dal 15 al 18 febbraio. Quest’anno c’è stato grande equilibrio in testa alla classifica, con quattro formazioni che si sono alternate in vetta e le altre quattro partecipanti pronte a dare battaglia. Andiamo ad analizzare ai raggi X le otto squadre della ...