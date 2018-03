Coppa del Mondo | Pellegrino 2° in rimonta nella Sprint di Falun

Slopestyle - Coppa del Mondo 2018 : Goepper e Claire vincono all’Alpe di Siusi - Sfere di Cristallo a Ragettli e Burmansson : All’Alpe di Siusi (Bolzano) si è svolta l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Slopestyle, disciplina dello sci freestyle. Le due Sfere di Cristallo erano già state assegnate due settimane fa a Silvaplana: ad alzare al cielo il trofeo più ambito erano stati lo svizzero Andri Ragettli e la svedese Jennie-Lee Burmansson. Oggi l’elvetico si è dovuto accontentare della seconda piazza (91.20) battuto dallo statunitense ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 Falun. Federico Pellegrino primo degli umani alle spalle del “marziano” Klaebo! Bene De Fabiani : primo degli umani Federico Pellegrino, fuori categoria Johannes Hoesfjot Klaebo che vince anche l’ultima sprint della stagione, fa “settebello” di successi in questo format in questa annata, guadagna ulteriore terreno su Cologna nella corsa ad una Coppa del Mondo assoluta ormai assegnata ed è pronto a riscrivere la storia del fondo. Federico Pellegrino stavolta non ha potuto nulla contro il norvegese che è partito come un treno ...

Champions League - Juventus e Roma/ Date e calendario delle partite : tour de force fra Coppa e Serie A : Champions League, Juventus e Roma, Date e calendario delle partite: tour de force fra coppa e Serie A. La Vecchia Signora e la Lupa, chiamate ad un periodo senza sosta(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 14:07:00 GMT)

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 Falun. Sprint skating : tris azzurro nei quarti! Pellegrino - De Fabiani e Brocard superano le qualificazioni : tris azzurro nei quarti di finale della Sprint a tecnica libera, l’ultima della stagione, in programma a Falun in Svezia. Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani superano brillantemente lo scoglio delle qualificazioni tra gli uomini, mentre Elisa Brocard entra fra le prime trenta per il rotto della cuffia e sarà in pista dalle 12.15. Tra gli uomini solita prova solida e convincente di Federico Pellegrino che conferma il suo stato di ...

Sci - Goggia chiude la Coppa del Mondo in bellezza : suo anche l'ultimo superG : Ieri si è tolta un altro sfizio, vincendo anche il superG, ultimo atto della velocità alle finali di Coppa del Mondo ad Are, Svezia. Sulla pista tormentata dal vento, una costante dell'intera ...

Team Event Are sci/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Finali Coppa del mondo) : diretta Team Event Are: info Streaming video e tv della prova a squadre mista in Svezia per le finali della Coppa del mondo di sci. La Svizzera replicherà l'oro olimpico?.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 07:09:00 GMT)

Sci alpino - Finali Coppa del Mondo Are 2018 : il tabellone del Team Event. Programma - orari e tv : Alle Finali della Coppa del Mondo di Are è tempo del Team Event, la gara a squadre. Spesso snobbata dai migliori atleti, è un evento su cui invece la FIS punta decisamente forte. Quest’anno, infatti, questo format ha debuttato anche alle Olimpiadi Invernali, con il trionfo andato alla Svizzera, in finale contro l’Austria. La squadra elvetica è anche oggi la favorita principale, anche se la concorrenza è forte. L’Italia vuole ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018 : Kamil Stoch stravince a Trondheim e avvicina la Sfera di Cristallo : Nelle ultime settimane è inavvicinabile. Il polacco Kamil Stoch, dopo Lillehammer un paio di giorni fa, ha ottenuto il secondo successo consecutivo in Coppa del Mondo di Salto con gli sci, imponendosi sul trampolino HS 140 di Trondheim, in Norvegia. Già nella prima serie, pur saltando da gate inferiore rispetto agli avversari, aveva stabilito il nuovo record del trampolino, atterrando a 146 metri, mezzo metro più lontano rispetto a Robert ...

Speed skating - Finale Coppa del Mondo Minsk 2018 : Francesca Lollobrigida guida la truppa tricolore in Bielorussia : Giorni di marzo e giorni di Finale di Coppa del Mondo di Speed skating a Minsk (Bielorussia), per l’atto conclusivo del darsi sul ghiaccio di quest’annata così lunga ed impegnativa per gli atleti (17-18 marzo). Dopo le Olimpiadi Invernali di PyeongChang (Corea del Sud) e i Mondiali Allround di Amsterdam (Olanda), i pattinatori più veloci del Mondo si presenteranno ai nastri di partenza di questo appuntamento con le ultime energie ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 : Henrik L’Abee-Lund batte Boe e Fourcade nella sprint di Oslo. Lukas Hofer quinto : Risultato a sorpresa nella sprint di Oslo-Holmenkollen valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018. Nonostante entrambi siano saliti sul podio, Johannes Boe e Martin Fourcade non sono riusciti ad agguantare la vittoria: a festeggiare il norvegese Henrik L’Abee-Lund, al primo successo della carriera in Coppa del Mondo a pochi giorni dal 32esimo compleanno. Partito forte, ha sfruttato una giornata perfetta al poligono e un ultimo ...

Super Gigante Aare - Innerhofer è secondo. Coppa del mondo a Hirscher : Ed è arrivato proprio nell'ultima gara della stagione il tanto agognato podio per Christof Innerhofer. L'italiano ha strappato un ottimo secondo posto nel Super G durante le finali di Coppa del mondo ...

Sci alpino - Marcel Hirscher ha vinto la Coppa del Mondo generale! Settimo sigillo - il più vincente di tutti i tempi : Marcel Hirscher ha vinto matematicamente la Coppa del Mondo generale di sci alpino. La Sfera di Cristallo più ambita era già virtualmente nelle mani del Campionissimo di Annaberg im Lammertal ma l’ufficialità è arrivata soltanto al termine del SuperG odierno disputato ad Are: quando mancano due gare al termine della stagione, l’austriaco ha 325 punti di vantaggio sul norvegese Henrik Kristoffersen ed è dunque irraggiungibile. Il ...