Coop Coccinelle | a processo per i verbali irregolari

lanuovaferrara.gelocal

: Coccinelle, a processo per i verbali irregolari. In aula gli ex dirigenti della #coop, tra questi la moglie dell’as… - nuovaferrara : Coccinelle, a processo per i verbali irregolari. In aula gli ex dirigenti della #coop, tra questi la moglie dell’as… -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Ferrara, in aula gli ex dirigenti della, tra questi la moglie dell'assessore Modonesi. La difesa: nessun falso nelle assemblee. Udienza in tribunale al 14 novembre