Contese di Fazione Destiny 2 pronte al via | in serbo cambiamenti per la terza stagione

Pegni di Fazione infiniti in Destiny 2 : scoperto punto per farmare in Contese : Tutti sappiamo che dal 20 febbraio alle ore 18:00 è tornata la Contese di Fazione in Destiny 2. Bungie però questa volta ha annunciato che sono stati esclusi ogni timer di sorta nelle sfide contro i mini-boss, tutto questo per completare i settori perduti. Chi vincerà? La Fazione che avrà riscattato più pacchetti offrirà ai guardiani che hanno combattuto sotto il vessillo della propria Fazione delle armi speciali, tutte acquistabili al prezzo di ...

Latitano in Destiny 2 i premi delle Contese di Fazione - i chiarimenti da Bungie : Indubbiamente tanta era l'attesa per il ritorno sulla scena di Destiny 2 della Contesa di Fazione, l'evento che mette a confronto i giocatori del titolo Bungie che, autonomamente, si dividono in tre diverse squadre, pronti a darsi battaglia per conquistare le immancabili ricompense del caso. Che siate quindi schierati in campo “per conto” di Orbita Morta, Culto Guerra Futura o Nuova Monarchia, il fine ultimo è come sempre quello di profondere il ...

Destiny 2 : l'ultimo aggiornamento consente nuovamente a tutti i giocatori l'accesso allo Stendardo di Ferro e alle Contese di Fazione : Come probabilmente saprete, il lancio dell'espansione di Destiny 2, La Maledizione di Osiride, è stato accompagnato da asprissime polemiche: dopo la pubblicazione del DLC, infatti, alcune attività del gioco base non erano più disponibili per gli utenti non in possesso del contenuto aggiuntivo, l'accesso ad attività come Cala la Notte Autorevole, Leviatano Autorevole e le Prove dei Nove era stato reso impossibile.In seguito Bungie ha corretto ...