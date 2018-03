Consumi di energia elettrica in Italia | a febbraio 2018 la domanda è stata di 26 | 3

Energia - le temperature sopra la media fanno calare i Consumi a gennaio : Teleborsa, - Nel mese di gennaio 2018 la domanda di elettricità in Italia è stata di 27,5 miliardi di kWh, in flessione del 2,8% rispetto ai volumi dello stesso mese dell'anno precedente. Lo rileva ...

Consumi di energia elettrica in Italia : domanda di 26 - 9 miliardi di kWh a dicembre 2017 : Nel mese di dicembre 2017, secondo quanto rilevato da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, la domanda di elettricità in Italia è stata di 26,9 miliardi di kWh, in aumento dell’1,7% rispetto ai volumi dello stesso mese dell’anno precedente. La performance della domanda ha risentito dell’effetto calendario e temperatura: quest’anno, infatti, dicembre ha avuto 2 giorni lavorativi in meno (18 vs 20) ma una temperatura di quasi ...