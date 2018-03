Condannato Flavio Carboni per il processo alla P3

Processo P3 - Condannato a 6 anni e 6 mesi Flavio Carboni. Un anno e tre mesi a Verdini per finanziamento illecito : Sei anni e sei mesi per l’imprenditore Flavio Carboni e quattro anni e nove mesi per Arcangelo Martino. Queste le pene inflitte dal tribunale di Roma nella prima sentenza del Processo che riconosce l’esistenza della loggia P3. L’ex senatore di Forza Italia Denis Verdini, è assolto dall’accusa di far parte dell’associazione, e condannato a un anno e tre mesi per il solo finanziamento illecito al partito. Il primo grado del Processo si chiude oggi ...

Flavio Briatore Condannato in appello a 18 mesi per reati fiscali : Flavio Briatore condannato in appello a 18 mesi per reati fiscali L’imprenditore è accusato, insieme ad altre 4 persone, di reati fiscali legati al noleggio dello yacht Force Blue. La barca fu sequestrata dalla guardia di finanza nel 2010 al largo di La Spezia. Il pg aveva chiesto 4 anni. In primo grado era stato condannato a 23 ...

Flavio Briatore Condannato anche in appello per il caso dello yacht Force Blue : La Corte d’appello di Genova ha condannato a 1 anno e sei mesi Flavio Briatore accusato insieme ad altre quattro persone di reati fiscali legati al noleggio dello yacht Force Blue che fu sequestrato dalla Guardia di Finanza nel maggio 2010 al largo della Spezia mentre a bordo c’era la moglie Elisabetta Gregoraci, il figlioletto e una ventina di membri dell’equipaggio. Il Pg aveva chiesto 4 anni di reclusione. In primo grado era stato ...

Flavio Briatore Condannato a 18 mesi in appello per reati fiscali : In primo grado era stato condannato a un anno e 11 mesi con la condizionale ed era stata disposta la confisca dello yacht

Flavio Briatore Condannato in appello a 18 mesi per reati fiscali - : L'imprenditore è accusato, insieme ad altre 4 persone, di reati fiscali legati al noleggio dello yacht Force Blue. La barca fu sequestrata dalla guardia di finanza nel 2010 al largo di La Spezia. Il ...