Concerto per Pino Daniele | il ricordo diventa doppio con il tributo a Rino Zurzolo

Laura Pausini come il Papa : conferenza stampa in aereo per il nuovo disco e Concerto a Roma : Domani uscirà in tutto il mondo il suo nuovo album dal titolo 'Fatti sentire'. E per lanciarlo Laura Pausini non si è fatta certo parlare dietro, organizzando una conferenza stampa degna di Papa ...

'Una canzone per il Capitano' : il 'gemellaggio' tra Jovanotti e la Fiorentina al Concerto nel segno di Astori : Jovanotti e la Fiorentina nel segno di Astori, una delegazione viola al concerto di Firenze tra cui spicca anche Riccardo Saponara La Fiorentina per salutare il suo capitano Davide Astori , scomparso ...

Morto 16 anni : sConcerto per Federico

JOVANOTTI/ Video - la Fiorentina al suo Concerto : “Cantiamo una canzone per Astori” : JOVANOTTI, Fiorentina e Astori: alcuni calciatori del club viola hanno presenziato al concerto che il cantautore romano ha tenuto al Mandela Forum di Firenze.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 08:08:00 GMT)

La Fiorentina al Concerto di Jovanotti : "Una canzone per capitan Astori" : "Son sempre i migliori che partono..." canta Lorenzo Jovanotti. La sua Terra degli Uomini ci ha commossi mentre scorrevano le immagini di Davide Astori. Dieci giorni senza di lui. La prima partita al ...

Venerdì 16 marzo al Bobbio il Concerto di beneficenza '#Per Manuel 2' : Al temine, Manuel Riccio Bergamas, seguendo da casa, via streaming. la conferenza stampa, ha inviato un particolare e sentito ringraziamento, sottolineando come 'le cose fatte con amore vengono ...

Scaletta Giorgia alla Kioene Arena di Padova il 13 marzo - in Concerto per Oronero Live : biglietti e mezzi di trasporto : Giorgia alla Kioene Arena di Padova il 13 marzo per l'ultimo degli appuntamenti con Oronero Live, la tournée speciale intrapresa dall'artista a marzo. Sei gli eventi in totale in tre città italiane, in tre dei principali palazzetti dello sport della penisola. Oronero Live ha avuto inizio a Roma (Palalottomatica) il 2 e il 3 marzo per proseguire al Mediolanum Forum di Milano il 7 e l'8 marzo e chiudersi a Padova (Kioene Arena) il 12 e il 13 ...

I Sum 41 tornano in Concerto in Italia per 3 show estivi : Preparati, perché sono in arrivo tre nuovi concerti nell’estate 2018 ai quali sarà impossibile mancare. I Sum 41 hanno annunciato il loro ritorno live in Italia in programma ad agosto e settembre 2018. [arc id=”94fb6724-692f-11e5-bd9d-a4badb20dab5″] Apri l’agenda e segnati le date annunciate! giovedì 30 agosto: Beat Festival – Empoli, Parco di Serravallevenerdì 31 agosto: Rimini Park Rock- Rimini, Rimini ...

Patty Pravo in Concerto al Perla : Patty Pravo indossa le insolite vesti di direttore d'orchestra e approda al Perla Casinò & Hotel per un attesissimo live show, in programma venerdì 16 marzo alle 22 . Tornata sulle scene dei più ...

Prezzi e ultime disponibilità di biglietti in prevendita per il Concerto di Elton John a Verona nel 2019 : Rimangono gli ultimi biglietti in prevendita per il concerto di Elton John a Verona. Gli spettacoli si terranno nel mese di maggio del 2019, nelle serate del 29 e 30 maggio. Le prevendite sono aperte dal 10 marzo ma molti dei biglietti in prevendita sono stati già acquistati. Gli ultimi tagliandi d'ingresso per la doppia data all'Arena di Verona sono quelli destinati alla Gradinata Non Numerata, con costi che partono dai 69 € con i costi di ...

CUNEO/ In Duomo il Concerto per la Settimana santa con il "Ghedini" : Ritorna, come tutti gli anni, il tradizionale concerto della Settimana santa, offerto agli appassionati dal Conservatorio "Ghedini" di CUNEO. L'appuntamento è fissato per sabato 24 marzo, alle ore 21, ...

Prezzi dei biglietti per George Ezra in Italia nel 2018 - un unico Concerto a Milano : al via la prevendita su TicketOne : George Ezra in Italia nel 2018 per un unico concerto in programma a Milano presso il Fabrique. Oggi, venerdì 9 marzo, è stato annunciato un concerto di George Ezra in Italia nel 2018 nell'ambito della nuova tournée internazionale che toccherà anche il nostro Paese per un'unica serata al Fabrique di Milano venerdì 26 ottobre. Il disco d'esordio di George Ezra ha conquistato la posizione al numero 1 della classifica UK degli album più venduti e ...

Morandi in Concerto Napoli : l'ultima possibilità per vincere i biglietti con Il Mattino : Conto alla rovescia per il ritorno di Gianni Morandi in Campania, atteso lunedì 12 al PalaSele di Eboli, dove si è appena esibito Zucchero, e lunedì 13 al Palapartenope di Napoli con il suo tour 'D'...