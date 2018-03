Con Aldo Moro morì anche l’Italia che poteva essere e non è stata

P3 - Condannati Sica e Cosentino : risarcimento di un euro a Caldoro : Nella sentenza che ha riconosciuto l'esistenza di una associazione a delinquere con violazione della legge Anselmi sulle società segrete, i giudici, nel filone che riguardava l'eolico in Sardegna, ...

Ore 9 - 28 : "L'on. Aldo Moro è stato rapito. La notizia è stata Confermata all'Agenzia Italia dal ministro degli Interni" : Sono da poco passate le 9 del mattino, quando il responsabile del servizio politico dell'Agi, Vittorio Orefice, si appresta a entrare a Montecitorio. È il 16 marzo 1978 e lo attende una giornata faticosa perché quella mattina il presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, deve presentarsi alla Camera per chiedere la fiducia al suo quarto governo. Davanti all'ingresso di Montecitorio alcuni agenti di polizia in ...

La morte di Aldo Moro sulla Rai - 16 marzo : Il Condannato - Cronaca di un sequestro : Aldo Moro: Il condannato Cronaca di un sequestro prima tv In prima serata e in prima visione assoluta su Rai 3 questa sera verrà mandato in onda il film documentario " Il condannato " Cronaca di un ...

La Rai ricorda Aldo Moro Con “Il Condannato – Cronaca di un sequestro” : Quando si dice la verità non bisogna dolersi di averla detta: la verità è sempre illuminante.Aldo Moro ROMA – La Rai ricorda Aldo Moro con uno straordinario film documentario: “Il condannato – Cronaca di un sequestro”, firmato da Ezio Mauro con la regia di Simona Ercolani e Cristian di Mattia e prodotto da Stand By […] L'articolo La Rai ricorda Aldo Moro con “Il condannato – Cronaca di un sequestro” proviene da NewsGo.

Aldo Moro - docufilm Con Sergio Castellitto 40 anni dopo l’omicidio delle Brigate Rosse : Aldo Moro, il docufilm con Sergio Castellitto 40 anni dopo l’omicidio delle Brigate Rosse. A dare notizia in anteprima il settimanale Chi in uscita ogni mercoledì. Il magazine diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato le prime foto dal set relative alla fiction, sullo statista Aldo Moro, interpretato da Sergio Castellitto. Il Professore – docufilm su Aldo Moro: quando andrà in onda e su che rete Il docufilm andrà in onda su Rai 1 ai ...

Le prime foto del docu-film su Aldo Moro Con Sergio Castellitto : Il settimanale Chi pubblica in eslcusiva nel numero in edicola da mercoledì 14 marzo le prime immagini dal set del docu-film Il professore. Il professore è un film incentrato sulla vita di Aldo Moro , ...

Maria Fida - la figlia di Aldo Moro - Contro i brigatisti : "Che palle il quarantennale lo dico io - non loro" : "Che palle il quarantennale lo dico io, non i brigatisti. E non Barbara Balzerani". È questo l'incipit dello sfogo di Maria Fida Moro, figlia del leader Dc. "Loro dovrebbero solo starsene zitti".Nella seconda parte del video-appello intitolato 'Adesso Basta', con cui replica alle dichiarazioni rilasciate da alcuni brigatisti in occasione del quarantennale del rapimento e uccisione dello statista dc."Io - prosegue - posso lamentarmi del ...

