Come sarà l’ospedale del futuro?

(Di venerdì 16 marzo 2018) “In Corea del Sud stanno investendo sulla medicina di precisione e personalizzata. Negli Usa, al Mount Sinai, si curano i pazienti a casa monitorizzandoli da remoto”. Un buon modo per capirel’ospedale del, sembra suggerire Giorgia Zunino, strategic project manager dell’Asl Roma 1 e direttrice scientifica di Hedux.org, è quello di guardare alo stanno realizzando all’estero. E che si debba allargare gli orizzonti, non necessariamente dal punto di vista geografico, è d’accordo anche Andrea Silenzi, membro del consiglio direttivo del centro di ricerca e studi sulla leadership in medicina dell’Università Cattolica di Milano e vicepresidente della Società italiana medici manager. “Occorre cambiare la forma mentis, intercettare in anticipo i trend che sono in atto”, ha spiegato dal palco del Wired Health, “i ...