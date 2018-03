Come la tecnologia cambia la vita del vecchio jeans

Come e perché la tecnologia 5G ci cambierà la vita : Se la rete 4G, progettata per migliorare in aspetti Come la telefonia via IP , VoIP, , la videoconferenza e il cloud computing, oltre che sul video in streaming e il gioco online, era già un grosso ...

La tecnologia di Kingdom Come Deliverance riesce a veicolare la sua ambiziosa visione? - analisi comparativa : Concettualmente, Kingdom Come Deliverance è una proposta interessante. Come sarebbe la formula di The Elder Scrolls se fosse adattata a una location del mondo reale, magari di un determinato periodo storico? E se la tecnologia del motore di Skyrim, ormai non più all'avanguardia, fosse sostituita dal più potente engine disponibile sul mercato?Questo ambizioso progetto di debutto dello sviluppatore ceco Warhorse Studios è un RPG che è stato ...

Ecco Come sarà il nuovo Museo della scienza e della tecnologia di Suzhou : Lo studio Perkins+Will ha presentato i render del Museo cinese che sorgerà a circa 100 chilometri da Shanghai: Ecco il Suzhou Science & Technology Museum