Com’è fare il cameriere per Bottura al Refettorio di Parigi

Com’è fare startup in Africa : Le startup dall’Africa ospiti in Bocconi (foto: Università Bocconi) A Conrad Tankou l’idea è venuta dopo aver prestato servizio per cinque anni come medico nelle campagne del Camerun, in Africa: usare la tecnologia per far visitare i pazienti delle aree rurali dagli specialisti di città. È questo il compito di Gic Space, la startup di telemedicina che il dottore ha fondato. “Abbiamo creato una piattaforma web che permette di inviare ai ...