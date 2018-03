COLONY - Nuovo volto per la terza stagione!

lostinaflashforward

(Di venerdì 16 marzo 2018) Ultime notizie sullastagione di, ancora avvolta nel mistero. Mentre USA Network non ha ancora annunciato una data per la premiere (vi sono ipotesi secondo cui il ritorno è previsto per fine Aprile o addirittura per il mese di Giugno), si aggiunge untassello al puzzle che compone lo scenario che vedremo nei prossimi episodi, grazie allo showrunner Ryan Condal. Andiamo a scoprire l'ultima news sull'attesa stagione della serie sci-fi!ARTICOLI CORRELATI:- Immagini dal set e un'estratto dellaDopo averla ammirata come la nuova Poison Ivy nella quarta stagione di Gotham, l'attrice americana Peyton List apparirà nellastagione di. La notizia, già spuntata fuori ai tempi dell'annuncio della sua apparizione nella menzionata serie Fox e ritenuta un'errore di stampa, ha trovato conferma grazie a un tweet di Ryan Condal, che si congratula con ...