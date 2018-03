Coliandro 7 si farà | a fine marzo via alle riprese

blogo

(Di venerdì 16 marzo 2018) "is not dead", vive e lotta insieme a noi, anche se un po' meno del passato. L'Ispettore7 si: lepartiranno, si legge sul Corriere di Bologna, il 26prossimo, e dureranno fino alladi giugno. La città delledella serie tv dei Manetti Bros., ovviamente, resta Bologna: perché senza Bologna non c'è7, quanti episodi saranno? Come detto,sarà un po' meno presente in tv rispetto al passato. Se la quinta e la sesta stagione sono composte da sei episodi, infatti, la settima sarà composta da solo quattro film-tv, come già accaduto con le prime tre stagioni della serie con protagonista Giampaolo Morelli.prosegui la lettura7 si: aviapubblicato su TVBlog.it 162018 11:42.