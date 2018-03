Coldiretti | al via inchiesta UE contro l’invasione di riso da Birmania e Cambogia

Maltempo - Coldiretti Foggia : ancora disagi e viabilità a singhiozzo : In provincia di Foggia proseguono i disagi per la fase di Maltempo dei giorni scorsi che finora ha provocato danni nei campi, con rami spezzati per il peso della neve, ortaggi bruciati, gemme di frutteti gelate e difficoltà nelle consegne e nei ritiri dei prodotti ortofrutticoli, secondo quanto registrato in tutta la provincia da Coldiretti Foggia. Neppure la viabilità è tornata alla normalità. “Dal 26 febbraio ad oggi, in soli 8 giorni, ...

Coldiretti Alessandria : al via la petizione #Stopcibofalso : Questa petizione vuole difendere le nostre produzioni ed il lavoro dei nostri imprenditori, bloccando le speculazioni che ostacolano l'economia del territorio. Basti pensare che, ad esempio, la ...

Coldiretti - Made in Italy : dall’UE via libera all’Asiago Made in Japan e al Grana carioca : Dal formaggio Asiago Made in Japan al Grana carioca, dal Reggianito al Parmesao, dal Provolone al Romano, fino al Sardo e alla Mortadela, l’Unione Europea legalizza, attraverso la firma degli accordi di libero scambio, le imitazioni delle più note specialità del Made in Italy a tavola che hanno raggiunto il valore record di 60 miliardi di euro. A denunciarlo è la Coldiretti in occasione dell’inaugurazione di Fieragricola di Verona, dove sono ...