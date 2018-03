Clima | l’Accordo di Parigi ci salverà dai danni del riscaldamento globale? Ecco i

meteoweb.eu

(Di venerdì 16 marzo 2018)disulmira a stabilizzare le temperature globali limitando ilben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli pre-industriali e a continuare a limitarlo ulteriormente fino a 1.5°C. Per quantificare cosa significherebbe per le popolazioni che vivono in aree costiere, un gruppo di ricercatori ha utilizzato una retedi idrometri e un quadro di proiezione locale del livello del mare per analizzare le differenze nella frequenza delle mareggiate e di altri eventi estremi legati al livello del mare in 3 diversi scenari: aumenti delle temperature di 1.5, 2 e 2.5°C. I ricercatori hanno concluso che entro il 2150, l’apparente piccola differenza tra un aumento di 1.5°C e un aumento di 2°C significherebbe la permanente inondazione di terre che attualmente ospitano circa 5 milioni di persone, inclusi 60.000 che vivono in piccole nazioni insulari. Nel ...