Clima | il riscaldamento su larga scala potrebbe accrescere la nebbia persistente di

Clima : ecco come il riscaldamento dell’Artico influenza gli inverni di Stati Uniti - Europa e Asia : Gli scienziati della Rutgers University-New Brunswick e dell’Atmospheric and Environmental Research (AER) hanno collegato la frequenza dell’estremo maltempo invernale negli Stati Uniti alle temperature dell’Artico. La ricerca è stata pubblicata in Nature Communications. Jennifer Francis, co-autrice dello studio e professoressa di ricerca di scienze marine e costiere presso la School of Environmental and Biological Sciences della Rutgers, ...

Clima : l’Accordo di Parigi ci salverà dai danni del riscaldamento globale? Ecco i risultati di un nuovo studio : l’Accordo di Parigi sul Clima mira a stabilizzare le temperature globali limitando il riscaldamento ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli pre-industriali e a continuare a limitarlo ulteriormente fino a 1.5°C. Per quantificare cosa significherebbe per le popolazioni che vivono in aree costiere, un gruppo di ricercatori ha utilizzato una rete globale di idrometri e un quadro di proiezione locale del livello del mare per analizzare le ...

Clima : a rischio per il riscaldamento globale almeno metà della biodiversità mondiale : Una nuova ricerca presentata dal Wwf afferma che sono a rischio scrigni come Amazzonia, Galapagos e Mediterraneo, potrebbero scomparire elefanti, tigri, rinoceronti e tartarughe marine

Maltempo e neve - Climatologo : eventi estremi colpa del riscaldamento globale : L’ondata di freddo anomalo che sta stringendo nella sua morsa l’Italia sarebbe originata dal riscaldamento globale, secondo Antonello Pasini, climatologo dell’Istituto sull’inquinamento atmosferico del Cnr, secondo cui “con l’aumento delle temperature medie aumentano anche gli eventi estremi, compresi i picchi di freddo. Il riscaldamento globale porta allo scioglimento dei ghiacciai artici e della stratosfera, ...

Cambiamenti Climatici : l’Oceano Antartico ha innescato il riscaldamento globale : Uno studio coordinato dall’Università di Oldenburg, insieme a Istituto Max Planck e Istituto Alfred Wegener (pubblicato su Science), ha scoperto che l’Oceano Antartico potrebbe avere innescato il riscaldamento globale: Cambiamenti nelle sue correnti avrebbero causato il rilascio in atmosfera di enormi quantità di CO2 immagazzinate che avrebbero quindi amplificato il global warming. L’Oceano Antartico ha un ruolo chiave nella ...

Riscaldamento globale : il 26 febbraio a Bologna un evento per evidenziare il lavoro del Gruppo intergovernativo sul cambiamento Climatico : Lunedì 26 febbraio a Bologna si terrà un evento di una giornata che ha lo scopo di evidenziare il lavoro del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) al suo 30° anniversario. L’IPCC è il foro scientifico formato nel 1988 da due organismi delle Nazioni Unite, l’Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) ed il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) allo scopo di studiare il Riscaldamento globale. L’evento ...

Clima - riscaldamento globale : 252 milioni di anni fa la più grande estinzione di massa : Un nuovo studio condotto dal Museo delle Scienze di Trento (Muse) con l’Università di Bristol, i cui risultati sono stati pubblicati dalla Royal Society, fa luce sugli effetti di un intenso cambiamento Climatico sulla fauna del periodo finale del Permiano. Secondo quanto emerso, il riscaldamento globale ha causato la più grande estinzione di massa della storia 252 milioni di anni fa, interessando il 95% delle specie animali. Sono ...

Riscaldamento globale - il Climatologo Franco Prodi : "Il global warming non c'entra con il buco dell'ozono" : La notizia è questa: dal 2005 ad oggi il "buco dell'ozono" si è ridotto del 20%. E la Nasa stima che possa addirittura chiudersi entro il 2060. E' sicuramente di quelle per cui festeggiare. E per finirla di parlare a vanvera di "Riscaldamento globale". "I due fenomeni - spiega su Il Giorno il climat