Clima | ecco come il riscaldamento dell’Artico influenza gli inverni di Stati Uniti

Clima : l’Accordo di Parigi ci salverà dai danni del riscaldamento globale? Ecco i risultati di un nuovo studio : l’Accordo di Parigi sul Clima mira a stabilizzare le temperature globali limitando il riscaldamento ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli pre-industriali e a continuare a limitarlo ulteriormente fino a 1.5°C. Per quantificare cosa significherebbe per le popolazioni che vivono in aree costiere, un gruppo di ricercatori ha utilizzato una rete globale di idrometri e un quadro di proiezione locale del livello del mare per analizzare le ...

Ecco le auto più affidabili in ogni condizione Climatica! : Quando si sceglie un’auto, uno dei principali criteri che dovrebbe condizionare i nostri criteri di selezione è rappresentato dall’affidabilità del mezzo. Chi, d’altronde, vorrebbe ritrovarsi con l’auto in panne quando magari sta nevicando o ci sono 40 gradi all’ombra? Ebbene, proprio per poter fornire un buon impulso nell’individuare quali sono le auto più affidabili del mercato, l’americana JD Power ha compiuto un’analisi attenta dei ...

Clima : ecco cosa succederebbe se l’Europa puntasse sulla mobilità elettrica - allontanandosi dal petrolio : cosa succederebbe se l’intera economia europea si allontanasse dal petrolio e puntasse alle energie rinnovabili per il trasporto? La società di consulenza Cambridge Econometrics ha rilasciato un nuovo report in materia – Fuelling Europe’s Future: How the transition from oil strengthens the economy – coinvolgendo una vasta gamma di parti interessate nel settore della mobilità europea, come case automobilistiche, associazioni industriali, ...

Dialogo di talanoa 2018 : ecco come un concetto culturale delle Fiji può preparare il mondo ad affrontare al meglio la sfida del cambiamento Climatico : L’ambasciatrice Nazhat Shameem Khan ha appena lanciato il portale del Dialogo di talanoa della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico. Durante una conferenza stampa, l’ambasciatrice ha illustrato le modalità con cui il governo delle Fiji – nella qualità di paese presidente delle negoziazioni sul clima delle Nazioni Unite fino al COP24, che si terrà in Polonia il prossimo dicembre – pensa di svolgere nel 2018 il ...

Clima : ecco perché lo scenario peggiore è improbabile : Si tratta di uno dei valori più controversi nella scienza del Clima, perché vi sono stime anche molto diverse tra loro in merito a quanto la temperatura può salire se la CO2 raddoppia. Spiega Peter ...

Ecco come la diversità e il Clima a scuola influenzano i comportamenti criminali degli studenti : In uno studio del Journal of School Health, l’etnia, il sesso, l’integrazione tra coetanei percepita e la discriminazione degli insegnanti sono indicatori dei comportamenti criminali degli studenti. Lo studio di 8.947 studenti afroamericani e bianchi ha svelato che essere di sesso maschile era associato a punteggi più alti di comportamento criminale. Al contrario, essere afroamericano era associato a punteggi di comportamento criminale più ...

L'ALTRA FACCIA DELLA MEDAGLIA. A LECCO SU ENERGIA Clima L'EX MINISTRO ALBERTO CL' : Interviene ALBERTO Clò , già professore ordinario di Economia Applicata e MINISTRO dell'Industria e del Commercio con l'estero nel Governo Dini ed oggi direttore DELLA Rivista 'ENERGIA', con la ...