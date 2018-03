Clamoroso Russia 2018 | il ct dell’Inghilterra ai calciatori | “possono rifiutare la

calcioweb.eu

(Di venerdì 16 marzo 2018) Si avvicinano i mondiali die la mancata partecipazione dell’Inghilterra non è così lontana. E’ scoppiato il caso per l’avvelenamento del colonnello Sergej Skripal, ex agente del KGB ricoverato insieme alla figlia, l’ipotesi è quella del boicottaggio del Mondiale. Il ct Gareth Southgate ha annunciato la libertà per idi decidere se rinunciare o meno alla convocazione. “Noi diamo per scontato che tutti vorranno esserci, ma non è sempre così – ha detto l’ex difensore – Il mio compito, in qualità di selezionatore, è quello di concentrarmi sulle questioni di campo. E quello che stiamo facendo è prepararci ad andare inper la Coppa del Mondo. Non ho dubbi che partecipare sia la cosa più giusta, poi credo anche che sia qualcosa totalmente fuori dal mio controllo. L’unica cosa che conta, in questo momento, è ...