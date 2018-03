Citroën C3 Aircross - Su neve e ghiaccio con il Grip control

Citroen C3 Aircross - la prova de Il Fatto.it – Non fa una piega neanche sulla neve – FOTO : Ricordate il Raf del 1984? Spaccò in mezzo mondo con un brano che accusava una tipa di portarglielo via, l’autocontrollo. L’accattivante ritornello faceva: “You take my Self, you take my Self Control”. Al volante della C3 Aircross, il motivetto-disco è riemerso dal cassetto dei ricordi e mi ha accompagnato a lungo, mentre inserivo e toglievo il Self, pardon il Grip, Control. Guidare richiede sempre autocontrollo, specie sui ...