Cisgiordania | palestinese con auto su persone

Palestinese in auto travolge diverse persone in Cisgiordania. Un morto e 4 feriti gravi : Secondo i media locali ci sarebbe almeno un morto in un 'attacco terroristico'. Si tratterebbe di un militare israeliano

Cisgiordania - ucciso il palestinese ricercato numero uno : Figlio di un comandante dell'ala militare di Hamas, un mese fa aveva partecipato all'uccisione di un rabbino in Cisgiordania e secondo Israele progettava altri attacchi

Medioriente - fonti Anp : palestinese 19enne ucciso in Cisgiordania : Un ragazzo palestinese di 19 anni è stato ucciso in Cisgiordania, secondo quanto dichiarano fonti dell'Autorità nazionale palestinese, mentre scagliava pietre contro i militari israeliani nel corso di ...

Scontri in Cisgiordania : ucciso palestinese di 17 anni : L'incidente è avvenuto a diversi chilometri dall'insediamento israeliano di Halamish, dove tre civili israeliani sono stati accoltellati a morte nel luglio 2017