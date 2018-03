Cinema | anteprima a Londra per' Humanism!'

Cinema SVIZZERO A VENEZIA 7 - Milo Rau presenta in anteprima "Das Kongo Tribunal" : Definito dalla stampa come il regista "più controverso della sua generazione", Milo Rau ha presentato i suoi film e spettacoli in oltre venti paesi. I suoi lavori si basano su una particolare forma ...

Martedì 27 febbraio il The Space Cinema Moderno di Roma ospiterà l'anteprima mondiale del film Il sole a mezzanotte : Durante il giorno è costretta a rimanere in casa, ma è dopo il tramonto che il mondo di Katie prende vita, nel buio, quando si reca alla stazione ferroviaria locale per suonare la sua chitarra ...

Il 12 marzo in 30 multisale Uci Cinemas torna “Anteprima a sorpresa” : Lunedì 12 marzo in 30 multisale UCI Cinemas torna l’ANTEPRIMA A SOPRESA. Un vero e proprio appuntamento al buio con il grande schermo per gli... L'articolo Il 12 marzo in 30 multisale Uci Cinemas torna “Anteprima a sorpresa” su Roma Daily News.

Ascolti di Montalbano in calo - ma Palomar conferma nuovi episodi nel 2019 e un’anteprima al Cinema : Dopo il boom della scorsa puntata, gli Ascolti di Montalbano hanno registrato un leggero calo: "Amore", trasmesso ieri sera, 19 febbraio, ha conquistato 10.816.000 spettatori pari al 42.8% di share (rispetto agli 11 milioni e il 45,1% di share registrati con "La giostra degli scambi). Si tratta comunque di numeri da capogiro per una serie longeva come Il Commissario Montalbano, diventato, da vent'anni, uno dei punti di forza della ...

Hitler contro Picasso - al Cinema il docufilm con Tony Servillo in anteprima mondiale : Arriva nelle sale italiane il 13 e 14 marzo, in anteprima mondiale e a seguire sugli schermi di altri 50 paesi del mondo, Hitler contro Picasso e gli altri. L'ossessione nazista per l'arte, un docufilm prodotto da Nexo Digital e 3D Produzioni con la partecipazione di Sky Arte. Il film , diretto da Claudio Poli su ...

Dark Night di Tim Sutton al Cinema in anteprima il 6 febbraio : Roma, 6 febbraio 2018 alle ore 18:30 presso ANICA in Viale Regina Margherita, 286, ci sarà in anteprima la proiezione stampa di Dark Night film del regista Tim Sutton con Robert Jumper, Eddie Cacciola, Aaron Purvis, Shawn Cacciola, Anna Rose Hopkins e le musiche di Maica Armata. Saremo presenti alla proiezione, a seguire scriveremo le nostre impressioni su questo atteso film. Liberamente ispirato al tragico caso del Massacro di Aurora, Dark ...

"Fabrizio De André. Principe Libero" : anteprima nazionale al Cinema il 23 e 24 gennaio : Il film sarà proiettato negli spettacoli serali delle h.20.00; h. 21.00 Un appuntamento imperdibile per tutti coloro che hanno amato e amano ancora oggi le canzoni di De André, e un'opportunità ...

Riparte il Sudestival - Cinema italiano e pugliese in anteprima a Monopoli : Ogni anno il Sudestival ci ha abituati a grandi spettacoli e sorprese, questa diciannovesima edizione ha quindi alte aspettative ed è tutta da scoprire.

Principe Libero - il film tv su Fabrizio De Andrè in anteprima al Cinema martedì 23 e mercoledì 24. : ...Acacia CAMPANIA Napoli Modernissimo CAMPANIA Napoli The Space CAMPANIA Salerno Apollo CAMPANIA Salerno The Space " Io sono un Principe Libero e ho altrettanta autorità di fare guerra al mondo ...

In arrivo nei Cinema Made in Italy di Ligabue : ecco una breve anteprima del film atteso per il 25 gennaio : Made in Italy di Ligabue arriverà nei cinema dal 25 gennaio ma D Repubblica è stata in grado di mettere a disposizione una piccola anteprima del film atteso nelle sale cinematografiche nelle prossime settimane. Le immagini utilizzate per questa clip sono quelle proiettate dall'organizzazione durante il più recente tour nei palazzetti dell'artista di Correggio, per cui non si tratta di un inedito ma solo di un piccolo assaggio di quello che ...