Cine Sony aderisce alla piattaforma satellitare gratuita tivùsat canale 52

Mobile World Congress - Sony lancia XZ2 - lo smartphone che ama il Cinema : Barcellona – Alla fiera catalana Sony lancia due smartphone quasi identici ma ricchi di nuove funzioni tra fotocamera, schermo e audio. In realtà si tratta di un solo terminale, l’Xperia XZ2, perché il secondo è la versione Compact che si discosta dalla principale per le dimensioni del display: 5,7 pollici per il più grande, 5 pollici per quello più compatto. Forte della miscela tra metallo e vetro Gorilla Glass 5 a protezione su entrambi ...