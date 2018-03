Cina | domani voto su secondo mandato presidenziale per Xi

People first : persone al centro per la mediCina di domani : Nonostante il ruolo sempre più importante della tecnologia, la medicina non deve dimenticare il proprio core business: le persone

People first : persone al centro per la mediCina di domani : Per quanto tecnologica, per quanto data driven, la medicina non può dimenticare la necessità di mettere al centro le persone. “Noi cominciamo dall’ascolto del paziente, il primo tema è quello di mantenere la sua percezione di un’esperienza di salute”, ha spiegato al Wired Health Silvia Civardi, general manager di Fresenius Medical Care, realtà che si occupa della gestione di pazienti cronici. “Sappiamo che è meglio ...

Trentamila bambini non in regola con le vacCinazioni e domani scade il termine nelle scuole materne e agli asili nido : Potrebbero essere circa 30mila i bambini sotto i sei anni non in regola con la documentazione per le vaccinazioni, ma di questi è impossibile sapere quanti non saranno ammessi a scuola perché ogni Regione si comporterà in modo diverso. Lo afferma il past president della Società italiana di Igiene, Carlo Signorelli, alla vigilia della scadenza del termine del 10 marzo per la presentazione dei certificati vaccinali ...

Domani l’incontro ravviCinato con l’asteroide 2018 CB : sarà un transito da record : Dopo il passaggio ravvicinato dell’asteroide 2018 CC del 6 febbraio, Domani avverrà quello dell’asteroide 2018 CB: il “sasso spaziale” ha un diametro tra i 18 e i 39 metri, ed effettuerà un transito record Domani, 9 febbraio. Alle ore 23:29 ora italiana, “sfiorerà” la Terra dalla distanza di circa 65.000 chilometri, 1/5 della distanza Terra-Luna. La sua velocità relativa sarà di circa 8 km/s. E’ ...