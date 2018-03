Ciclismo | Milano-Sanremo | da Sagan a Viviani | il borsino dei favoriti

Ciclismo - Milano-Sanremo 2018 : Sagan a caccia della prima vittoria. E gli italiani? : Il tre volte campione del mondo ha solo sfiorato la Classicissima, chiudendo due volte secondo , 2013 e 2017, e altrettante volte quarto , 2012 e 2015, . Lo slovacco della Bora Hansgrohe dovrà ...

Milano-Sanremo : dopo il calcio la VAR conquista anche il Ciclismo Video : Le novita', è cosa nota, non sempre fanno rapidamente breccia nei cuori e spesso sono osteggiate, screditate tanto da richiedere anni di proposte e sperimentazioni prima di entrare definitivamente nella routine. Basta guardare al calcio, in cui la famosa “moviola in campo” era diventata per molti un mantra, una battaglia personale durata qualche decennio e che ha visto la propria fine solo qualche mese fa con l’agognato VAR acronimo di Video ...

Milano-Sanremo : dopo il calcio la VAR conquista anche il Ciclismo : Le novità, è cosa nota, non sempre fanno rapidamente breccia nei cuori e spesso sono osteggiate, screditate tanto da richiedere anni di proposte e sperimentazioni prima di entrare definitivamente nella routine. Basta guardare al calcio, in cui la famosa “moviola in campo” era diventata per molti un mantra, una battaglia personale durata qualche decennio e che ha visto la propria fine solo qualche mese fa con l’agognato VAR (acronimo di Video ...

Milano-Sanremo 2018 - debutta il Var nel Ciclismo : come funziona la moviola in campo e cosa può sanzionare? : La Milano-Sanremo 2018 aprirà la strada all’utilizzo della tecnologia del mondo del ciclismo. La Classicissima, infatti, terrà a battesimo il Var cioè la moviola “in strada”. Anche l’universo dei pedali si uniforma a calcio, rugby, tennis, volley, basket e tutti questi sport che utilizzano la moviola. Ma scopriamo nel dettaglio come funziona la video assistenza che verrà impiegata in diverse corse del calendario ...

Milano-Sanremo 2018 : inizia l’era della Var nel mondo del Ciclismo : L’edizione 2018 della Milano-Sanremo che si disputerà sabato 17 marzo non sarà attesa solo per questioni puramente agonistiche ma anche per un altro aspetto. inizia, infatti, l’era della Var, lo stesso sistema adottato nel calcio per rigori, fuorigioco ecc. In questo caso, però, la tecnologia servirà per scovare le infrazioni in tempo reale e intervenire subito per garantire la regolarità del darsi agonistico in strada. Tutti i ...

Ciclismo - Elia Viviani : “La Milano-Sanremo è il mio sogno. E’ venuto il momento di realizzarlo” : Mancano ormai due giorni alla Milano-Sanremo 2018, prima Classica Monumento della stagione ciclistica. Una corsa snervante, 300 chilometri che conducono dal capoluogo lombardo fino alla città dei fiori, per l’unica delle cinque grandi Classiche che sorride ai velocisti. In Italia il successo manca dal 2006, quando Filippo Pozzato riuscì ad anticipare il gruppo per imporsi davanti ad Alessandro Petacchi e Luca Paolini in un podio tutto ...

Dal calcio al Ciclismo - la Milano-Sanremo scopre il VAR : importante rivoluzione nel mondo delle due ruote : Intanto occhi apertissimi sabato 17 marzo per un appuntamento imperdibile: la Milano-Sanremo, che introdurrà un'importantissima novità nel mondo del ciclismo, il VAR. Proprio così: un giudice dell'...