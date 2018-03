Ciclismo femminile | Trofeo Binda 2018 | Coryn Rivera cerca il bis | Chantal Blaak e

Ciclismo femminile - Trofeo Binda 2018 : il percorso ai raggi X. Quattro giri del circuito di Cittiglio : Domenica riparte il World Tour femminile e lo fa in Italia, con una prova storica del calendario internazionale: il Trofeo Alfredo Binda – Gran Premio Comune di Cittiglio, giunto alla 20esima edizione. Andiamo a vedere il percorso che vedrà sfidarsi tutte le migliori atlete del mondo. Partenza da Taino, da dove inizierà un tratto di circa 20 chilometri che porterà per la prima volta a Cittiglio e a transitare sul traguardo, dove inizierà ...

Ciclismo femminile - Trofeo Binda 2018 : programma - orari e tv : Domenica 18 marzo si correrà la 20ma edizione del Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio, terza prova del Women’s WorldTour. Un appuntamento fisso per il Ciclismo femminile, che ospiterà nel paese natale del campione del mondo le migliori atlete del circuito. La partenza da Taino è fissata alle 12.15, mentre l’arrivo dopo 131 km a Cittiglio è previsto alle 15.45 circa. Lo scorso anno trionfò in volata la statunitense Coryn ...

Ciclismo femminile - Ronde van Drenthe 2018 : Amy Pieters vince allo sprint - battuta Alexis Ryan. Quarto posto per Marta Bastianelli : L’olandese Amy Pieters conquista la Ronde van Drenthe femminile, seconda prova del Women’s WorldTour. L’atleta della Boels – Dolmans si è imposta su traguardo di Hoogeveen con un grandissimo sprint in cui è riuscita a battere la statunitense Alexis Ryan. Il primo tentativo di fuga parte subito dopo il via con due atlete: la danese Louise Norman Hansen (Virtu Cycling) e la belga Annelies Dom (Lotto Soudal). Dopo circa 20 km accade però ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : i risultati delle qualificazioni del chilometro a cronometro maschile e delle eliminatorie del keirin femminile : Si è conclusa la sessione mattutina della quinta ed ultima giornata di gare dei Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). Nelle gare svolta stamane non erano presenti azzurri, andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Partiamo dalle qualificazioni del chilometro a cronometro maschile, dove l’olandese Jeffrey Hoogland ha fatto registrare il miglior tempo in 59.517. Alle sue spalle troviamo l’australiano Matthew Glaetzer con 59.733 e ...

Ciclismo femminile - Strade Bianche 2018 : dominio di Anna van der Breggen. Battute Katarzyna Niewiadoma ed Elisa Longo Borghini : L’olandese Anna van der Breggen domina la quarta edizione della Strade Bianche femminile e mette subito il primo sigillo nell’UCI Women’s WorldTour 2018. La campionessa olimpica ha conquistata la vittoria in solitaria dopo una straordinaria azione sul penultimo tratto di sterrato. Arriva invece un altro secondo posto per la polacca Katarzyna Niewiadoma, mentre la campionessa italiana Elisa Longo Borghini, cede nel finale e chiude al terzo ...

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2018 in DIRETTA : Simone Consonni e la Madison femminile migliori speranze per l'Italia : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare , sabato 3 marzo, dei Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi ...

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2018 in DIRETTA : Simone Consonni e la Madison femminile migliori speranze per l’Italia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare (sabato 3 marzo) dei Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). Dopo il successo di Filippo Ganna nell’inseguimento individuale di ieri, che ha portato la quarta medaglia all’Italia in un’edizione già ora più che positiva, oggi si assegneranno cinque titoli e gli azzurri hanno possibilità di inserirsi nella lotta per il podio in almeno due di ...

Ciclismo femminile - Strade Bianche 2018 : primo grande appuntamento stagionale. Longo Borghini cerca il bis - van der Breggen e Niewiadoma pronte a sfidarla : Sabato si aprirà ufficialmente il calendario dell’UCI Women’s WorldTour 2018 con la quarta edizione della Strade Bianche femminile. Una corsa molto affascinante che lo scorso anno ci ha regalato grandissimo spettacolo con il successo della nostra Elisa Longo Borghini. Andiamo quindi ad analizzare il percorso e le favorite per questa corsa. IL PERCORSO Saranno 136 km molto impegnativi con otto tratti in sterrato e continui saliscendi. Il ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : l’inseguimento a squadre femminile è medaglia di bronzo! : Un’Italia eccezionale in questa seconda giornata del Mondiale di Ciclismo su pista in quel di Apeldoorn: dopo il bronzo con il quartetto maschile, l’argento di Michele Scartezzini, arriva anche la terza piazza per la nazionale di inseguimento a squadre femminile. Silvia Valsecchi, Elisa Balsamo, Tatiana Guderzo e Letizia Paternoster: un quartetto affiatato che è riuscito a superare la sconfitta nel penultimo atto con una super Gran ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : i risultati delle fasi eliminatorie del Keirin maschile e della velocità femminile : Un pomeriggio dedicato alla velocità e senza italiani in pista: questo il programma del secondo giorno dei Campionati Mondiali di Ciclismo su pista 2018, quantomeno nella prima sessione della giornata. Andiamo a vedere quanto successo ad Apeldoorn, in attesa della serata dedicata alle finali che potrebbero anche rivelarsi molto più interessanti per la squadra italiana. Nel Keirin maschile, un po’ a sorpresa, è uscito il detentore del ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : l’Italia si gioca con la Gran Bretagna un posto in finale nell’inseguimento femminile. Serve la gara perfetta delle azzurre : Questo pomeriggio l’Italia proverà a centrare una storica finale nell’inseguimento a squadre femminile ai Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). Il quartetto azzurro formato da Elisa Balsamo, Tatiana Guderzo, Letizia Peternoster e Simona Frapporti ha fatto registrare il terzo tempo in qualifica e affronterà in semifinale la Gran Bretagna. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive di questa sfida. Ieri le azzurre hanno fatto ...