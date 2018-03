Chiedimi chi era Aldo Moro

agi

: Chiedimi pure se sto bene o se urlo nella notte, se resto sempre chi sono, oppure sbatto le porte. Se sono chi ti... - MarcooSerra : Chiedimi pure se sto bene o se urlo nella notte, se resto sempre chi sono, oppure sbatto le porte. Se sono chi ti... - Robydaen : RT @CloudsInClod: @Robydaen hai presente le spillette 'vuoi perdere peso? chiedimi come!'. Facciamole con scritto 'vuoi il RDC? chiedimi co… - CloudsInClod : @Robydaen hai presente le spillette 'vuoi perdere peso? chiedimi come!'. Facciamole con scritto 'vuoi il RDC? chied… -

(Di venerdì 16 marzo 2018)chi era. Quarant’anni sono passati, e a chi c’era sembrano pochi. Ma quarant’anni sono il lasso di tempo che va, per intenderci, tra la Crisi del ’29 e il Vietnam, la Rivoluzione Francese e la fine della Restaurazione, la Guerra Fredda e il crollo del Muro di Berlino. Mettili insieme e fanno un Secolo Breve, che sì è breve, ma se è anche un secolo vuol dire che c’è il diritto alla breve memoria. Specie se chi si vorrebbe ricordasse non era ancora nato, all’epoca dei fatti, oppure era troppo giovane. Vale allora la pena di ricordare. Ricordare chi furono i protagonisti di quegli anni, tanto terribili da essere detti di Piombo, e di quella vicenda. Perché il ricordo, ancor prima di una cosa dovuta, è anche un diritto, soprattutto per chi all’epoca dei fatti ancora non c’era oppure ...