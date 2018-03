Chi va in affitto sceglie il trilocale | si affittano soprattutto appartamenti in condomini

Ema - La Via ad Amsterdam : "Ora Chiederemo Chiarimenti sull'affitto" : La delegazione dell'Europarlamento in missione ad Amsterdam chiederà chiarimenti anche sui costi previsti per l'affitto delle sedi individuate dalle autorità olandesi per l'Ema, spiega l'eurodeputato ...

Affitto del locale scaduto - mensilità e tasse non pagate : Chiude Area 14 a Castelvetrano : Affitto del locale scaduto, mensilità e tasse non pagate: a Castelvetrano chiude Area 14. LIl Comune, infatti, data la morosità della società, rivuole indietro l'immobile. La notizia della chiusura, ...

Elezioni - programma Pd : salario minimo - “tassa” su Chi non stabilizza contratti a termine - contributo affitto agli under 30 : La riduzione del costo del lavoro stabile “di un punto all’anno per 4 anni”. Un salario minimo legale per tutelare “i giovani che la sera consegnano pizze a 5 euro l’ora”. “Buonuscita compensatoria” per chi ha un contratto precario e non viene confermato. Una detrazione fiscale di 150 euro al mese “a beneficio di tutti gli under 30 con un reddito fino a 30mila euro e un contratto d’affitto sulle ...

M5s - il candidato che imbarazza Di Maio : il picChiatore Dessì? Vive in una casa popolare con affitto da 7 euro : Ancora lui. Ancora Emanuele Dessì ad inguaiare il Movimento 5 Stelle. candidato nel collegio Lazio 3, ha fatto parlare di lui per un post in cui si mostrava intento in un ballo con un esponente del ...

Padova - respinge la riChiesta di affitto fatta da una studentessa italiana : “Hai origini nigeriane” : Padova, respinge la richiesta di affitto fatta da una studentessa italiana: “Hai origini nigeriane” Martina 24 anni, al quinto anno di Medicina, ha condiviso su Facebook la conversazione avuta con la proprietaria di una casa Continua a leggere L'articolo Padova, respinge la richiesta di affitto fatta da una studentessa italiana: “Hai origini nigeriane” sembra essere il primo su NewsGo.

'Vuoi l'affitto scontato? Devi farlo con me'. La telecamera lo inChioda : L'incontro è stato organizzato nell'ambito di un'indagine sulle sistemazioni scontate per favori sessuali , realizzata dal programma della tv gallese 'Ein Byd', che significa 'Il nostro Mondo'. Dopo ...