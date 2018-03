Chelsea | FA Cup unico obiettivo | Conte gioca per salvare la panchina

FA Cup - Chelsea ai quarti col poker - anche il Leicester avanza : Tutto facile per il Chelsea di Antonio Conte, che avanza ai quarti di finale di FA Cup con un comodo 4-0 all'Hull City in uno dei due match che stasera ha aperto il quadro degli ottavi del torneo. ...

Conte continua a respirare - dominio Chelsea in FA Cup : Hull asfaltato : Il Chelsea continua a vincere e lascia alle spalle il momento difficilissimo. Dopo le due sconfitte consecutive in Premier League contro Bournemouth e Watford, la squadra di Conte ha vinto contro il West Bromwich, adesso altro netto successo in FA Cup contro l’Hull. Il tecnico italiano è stato a rischio esonero adesso respira, la serata è stata veramente fantastica per i Blues. Ottavi di finale senza storia, i conti erano già chiusi dopo ...

Probabili Formazioni Chelsea-Hull City - FA Cup 16-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Chelsea-Hull City, Premier League 2017/2018, Ore 21.00: Turnover Blues in vista della Champions, fuori Hernandez negli ospiti. Il 5°Turno di FA Cup si apre con la sfida di Stamford Bridge tra i padroni di casa del Chelsea e l’Hull City. Blues che vengono dalla vittoria ottenuta nell’ultima giornata di Premier League, che ne hanno rilanciato le quotazioni per una qualificazione alla prossima Champions ...

FA Cup - Chelsea e Man City agli ottavi : (ANSA) - LONDRA, 28 GEN - Chelsea e Manchester City qualificati agli ottavi di finale della Coppa d'Inghilterra (FA Cup). Gli uomini di Antonio Conte, che secondo alcuni tabloid a giugno potrebbe ...

FA Cup - Chelsea-Newcastle 3-0 in diretta : risultato LIVE. Terzo gol di Alonso : Chelsea-Newcastle 3-0 LIVE 31', 44' Batshuayi (C), 72' Marcos Alonso (C) TABELLINO Chelsea (3-4-3): Caballero; Rüdiger, Cahill, Christensen; Zappacosta, Drinkwater, Kanté, Marcos Alonso; Pedro, ...

Probabili Formazioni Chelsea-Newcastle United - FA Cup 28-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Chelsea-Newcastle United, Quarto turno di FA Cup 2017/2018, ore 14.30: tanti i cambi per Conte. Dopo l’eliminazione in Coppa di Lega subita dall’Arsenal, per il Chelsea è tempo di riscattarsi in FA Cup. E al quarto turno del torneo più antico del mondo ci sarà il Newcastle, che farà visita ai Blues. I londinesi, a parte la sconfitta con i Gunners, sono reduci in Premier League dalla vittoria per 0-4 ...

Video/ Arsenal Chelsea (2-1) : highlights e gol della partita (Semifinale Carabao Cup ) : Video Arsenal Chelsea (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita. I Gunners trovano la qualificazione alla finale della Coppa di Lega inglese: se la vedranno con il City.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 09:58:00 GMT)

Carabao Cup : l'Arsenal batte il Chelsea e va in finale : I Gunners vincono 2-1 in rimonta nel ritorno (0-0 all'andata). Ora la sfida al City di Guardiola nell'ultimo atto a Wembley

League Cup - dove vedere Arsenal-Chelsea in Tv e in streaming : Si preannuncia una serata di grande calcio questa sera all’Emirates stadium dove è in programma la semifinale di ritorno di League Cup in cui a sfidarsi saranno Arsenal e Chelsea. All’andata, disputata a Stamford Bridge, la gara è terminata 0-0. dove vedere Arsenal-Chelsea League Cup Tv streaming – Come seguire la gara in Tv Dopo […] L'articolo League Cup, dove vedere Arsenal-Chelsea in Tv e in streaming è stato ...

Probabili Formazioni Arsenal-Chelsea - EFL Cup 24-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Arsenal-Chelsea, Semifinale di ritorno di EFL Cup 2017/2018, ore 21.00: Morata e Hazard dal 1′. Uno dei derby più seguiti al mondo deciderà la seconda finalista della Coppa di Lega. L’Arsenal ospita il Chelsea nella semifinale di ritorno dopo lo 0-0 dell’andata. Un match importante anche per il tecnico dei Gunners Arsené Wenger che, in ventidue anni non ha mai conquistato il trofeo e non ha mai ...

FA Cup - Chelsea avanti solo ai rigori : Il Chelsea, con grande fatica, si qualifica per il quarto turno di FA Cup. Nel replay con il Norwich, squadra di seconda divisione, la squadra di Conte, dopo aver chiuso i tempi regolamentari sull'1-1,...

FA Cup : Chelsea - contro il Norwich Conte finisce di pareggiare : A quota 5,25 un altro pareggio: per la cronaca, le ultime tre 'X' registrate dal Chelsea sono arrivate tutte con lo stesso risultato, 0-0 (punteggio con cui è terminata anche la sfida dello scorso 6 ...